Casatenovo, nuova sede per l’attività sociale della Croce Rossa

Nella sala civica di Campiofiorenze verranno ospitate, da ottobre, le attività sociali della Croce Rossa di Casatenovo

CASATENOVO – Verrà inaugurata sabato 4 ottobre alle 15 la nuova sede per l’attività sociale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casatenovo. Dal mese di ottobre infatti la sala civica di via De Gasperi a Campofiorenzo ospiterà infatti il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e il sabato le attività della Cri rivolte in particolar modo all’infanzia (attività ricreative, aiuto compiti) e alla terza età.

Una proposta che andrà ad affiancarsi a quella del centro diurno per anziani gestito dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Amici di Villa Farina, garantendo così l’utilizzo quotidiano della sala civica di Campofiorenzo come presidio di socialità e servizio alla cittadinanza.

“Ringraziamo le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana per il loro impegno e la loro attenzione alla comunità – spiega Francesco Sironi, consigliere comunale e capogruppo Persona Ambiente Comunità -. Da tempo il comitato casatese della Croce Rossa Italiana è impegnato sul territorio con servizi di emergenza-urgenza, accompagnamento di pazienti dializzati, attività di assistenza alle persone più fragili e progetti di educazione alla salute e alla sicurezza. A loro va il nostro grazie”.