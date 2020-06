Casatenovo, nuovi investimenti per l’efficientamento energetico

Continuano i lavori per rendere più performanti gli edifici comunali dal punto di vista del risparmio energetico

Gli assessori Picchi e Pirovano: “Investimenti giusti che ci consentono di risparmiare sulle bollette e ridurre le emissioni di inquinanti”

CASATENOVO – Sostituzione integrale delle vetrate dei vani scala del Municipio e dell’atrio della sala consiliare. E poi, il progetto che prevede la sostituzione dei serramenti degli uffici e della sala consiliare con una razionalizzazione del sistema di gestione del calore e un’ulteriore riduzione delle fonti di dispersione. Proseguono gli interventi predisposti dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di efficientamento energetico del patrimonio comunale.

Un programma corposo in cui investimenti principali sono integrati da una serie di interventi minori, comunque significativi. Tra i lavori già effettuati spiccano quelli relativi all’isolamento della tensostruttura sportiva di via Volta e all’illuminazione del nuovo campo di calcio, i lavori alla scuola dell’infanzia di Valaperta (cappotto, centrale termica e nuovi caloriferi che verranno installati nelle prossime settimane), la sala civica di Campofiorenzo, la centrale termica del blocco Municipio – Scuola di via Giovenzana – Ambulatori. Altri interventi hanno riguardato l’illuminazione pubblica ed i semafori (led), l’illuminazione interna degli edifici ed anche alcune semplici norme di comportamento come l’eliminazione delle stufette elettriche da uffici comunali.

Lavori importanti a cui seguiranno altri interventi, come spiegano gli assessori Guido Pirovano (Lavori Pubblici) e Marta Picchi (Ambiente): “A breve partirà l’intervento di sostituzione integrale delle vetrate dei vani scala del Municipio e dell’atrio della sala consiliare, che sono un’importante fonte di dispersione di calore. L’intervento è già appaltato e il cantiere verrà avviato nei prossimi mesi”.

Su questi interventi l’investimento complessivo è stato di circa un milione di euro.

“Sono risorse che investono nella direzione giusta: ci consentono di contenere e ridurre la spesa corrente per gas ed energia. Ma hanno anche importante valore ambientale in quanto vanno nella direzione di ridurre le emissioni di CO2 ed in generale l’utilizzo di combustibili fossili”.

L’obiettivo ora è portare avanti il prossimo passaggio. “Abbiamo pronto un progetto che ci permetterà di completare il percorso di efficientamento del palazzo Comunale. In particolare l’intervento prevede la sostituzione dei serramenti degli uffici e della sala consiliare, che non era stato possibile includere nell’intervento precedente, una razionalizzazione del sistema di gestione del calore e un’ulteriore riduzione delle fonti di dispersione (es. cassoni per avvolgibili)”.

In questo caso l’investimento sarà complessivamente di circa 190.000 euro ed è finanziato per metà con risorse ottenute dal Governo per l’efficientamento di edifici pubblici e per metà da risorse messe a disposizione da Regione Lombardia.

“Il percorso di efficientamento energetico proseguirà anche nei prossimi anni e, con buona probabilità, si concentrerà sulle strutture del centro sportivo e sugli ambulatori medici sia di capoluogo che delle frazioni”.