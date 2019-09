Casatenovo, nuovi spazi per Retesalute a Cascina Levada

Dal 1° gennaio 2020 tutto il secondo piano dell’edificio verrà destinato all’Azienda speciale

L’assessore Pirovano: “Ospitare Retesalute è per noi un onore e un valore aggiunto per tutta la nostra comunità”

CASATENOVO – Nuovi spazi per Retesalute all’interno di Cascina Levada. Il Comune ha messo infatti a disposizione l’intero secondo piano dello stabile della Cascina, rispondendo positivamente alle richieste di maggiori spazi avanzate dall’azienda speciale attiva nel settore della salute. L’accordo diventerà operativo da gennaio 2020 e durerà sei anni, rinnovabili. Già da alcuni mesi Retesalute occupa un’ala dell’edificio per il servizio di tutela minori, versando al Comune, rispetto al canone previsto e calcolato dall’ufficio tecnico, una riduzione dell’affitto del 70%.

Un’agevolazione che verrò estesa a tutta la parte data in affitto, riconoscendo “le finalità pubbliche e sociali dell’Azienda a favore di tutti i comuni soci – come puntualizza l’assessore Gaetano Pirovano -. Ospitare Retesalute è per Casatenovo un onore e un valore aggiunto per tutta la nostra comunità, non certo un’occasione di valorizzare economicamente il patrimonio comunale”.

In questa prospettiva va inquadrata anche la richiesta, avanzata dalla Giunta all’azienda speciale, di valutare sotto il profilo tecnico l’interesse a costruire assieme un progetto di rilancio e innovazione dell’asilo nido comunale, situato al piano terra della Cascina. Nel luglio 2020 scadrà infatti il contratto con l’attuale gestore, la cooperativa Età insieme che si occupa della struttura dal 2000, dopo aver vinto l’asta pubblica per la concessione del servizio.

E’ sempre Caldirola a sottolineare: “Partendo da riscontri qualitativi ottimi dovuti alla grande passione e capacità educativa messa in campo dalla cooperativa “Età Insieme”, crediamo sia importante avviare un tavolo di lavoro per leggere le nuove necessità del territorio che serviranno da base per il prossimo bando al fine di dare la risposta migliore alle nostre famiglie. Riteniamo che l’Azienda speciale Retesalute abbia le professionalità e la capacita gestionale per aiutarci ad affrontare al meglio il tema dell’offerta di servizi per l’infanzia e lo sviluppo di una rete integrata di questi servizi nel territorio della Brianza sarebbe per noi una prospettiva molto interessante per innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei nostri servizi”.