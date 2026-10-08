Casatenovo, nuovo scuola media: dal Gse un contributo da 3 milioni di euro

L’importante contributo servirà per proseguire il cantiere delle scuole medie di Casatenovo

Dal Gse in arrivo 3 milioni di euro per l’edificio a bassissimo impatto ambientale

CASATENOVO – Obiettivo raggiunto: il Comune di Casatenovo si è visto assegnare il contributo pari a poco più di 3 milioni di euro (per la precisione 3.007.960,94 euro) per completare i lavori di realizzazione della nuova scuola media Maria Gaetana Agnesi.

L’importante finanziamento verrà erogato dal Gse (Gestore dei servizi energetici), tramite il bando sul Conto Termico 3.0 a cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati aveva partecipato a febbraio.

L’immobile in fase di costruzione in via Crotta avrà infatti le caratteristiche Nzeb (Nearly Zero Energy Building) con fabbisogno di energia bassissimo o quasi nullo, coperto in modo significativo da fonti rinnovabili.

“Le procedure di valutazione del GSE hanno richiesto mesi, per le tante istanze pervenute” hanno precisato l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò insieme al collega al Bilancio Dario Brambilla. Lunedì scorso, 5 ottobre, è arrivata la buona notizia: “Il nostro Comune ha ottenuto la quota massima dell’incentivo previsto. Ora l’Amministrazione comunale proseguirà il confronto con i gruppi consiliari in Commissione per dare seguito alle fasi successive”.