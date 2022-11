Casatenovo: per i più piccoli cinque incontri “Aspettando il Natale”

Prosegue l’attività del gruppo di lettori volontari della biblioteca

Cinque sabati dedicati ai più piccoli tra 0 e 3 anni e tra 3 e 7 anni con “Ti racconto una storia”

CASATENOVO – Storie, avventure, letture animate e uno spettacolo teatrale per i più piccoli… aspettando il Natale. Dopo il successo delle letture in biblioteca in occasione di Halloween, prosegue l’attività del gruppo di lettori volontari della biblioteca, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Cinque sabati dedicati ai più piccoli tra 0 e 3 anni e tra 3 e 7 anni…Viaggi fantastici, storie appassionanti, una lettura animata a cura del Cse di Calo’ con laboratorio creativo e un bellissimo spettacolo teatrale a cura di Ronzinante con il “Natale di Tappo”.

“Invitiamo i genitori di Casatenovo che non l’abbiano ancora fatto ad avvicinare i propri figli a queste iniziative: è sempre uno stupore vedere quanto si appassionino alle storie raccontate e come poi vogliano tornare a sentirne di nuove. Viviamo assieme a loro questo percorso, verso la magia del Natale” puntualizza Enrica Baio, consigliere delegato alla Cultura, ringraziando i volontari della biblioteca per il loro prezioso impegno che avvicina tanti piccoli casatesi alla lettura ed offre loro momenti belli ed appassionanti da vivere assieme.

Ecco il programma

Sabato 19 Novembre alle 16.00

“VIAGGIAMO TRA STORIE E AVVENTURE”

per bambini da 3 a 7 anni

Letture ad alta voce a cura del gruppo di lettori volontari della Biblioteca

Sabato 26 Novembre alle 10.30

“LEGGIMI ANCORA”

per bambini da 0 a 3 anni

Letture ad alta voce a cura del gruppo di lettori volontari della Biblioteca

Sabato 3 Dicembre alle 16.00

“LA SCATOLA”

Lettura animata a cura del CSE di Calò. A seguire LABORATORIO CREATIVO per tutti

Sabato 10 Dicembre alle 10.30

“LEGGIMI ANCORA”

per bambini da 0 a 3 anni

Letture ad alta voce a cura del gruppo di lettori volontari della Biblioteca

Sabato 17 Dicembre alle 16.00

“IL NATALE DI TAPPO”

Spettacolo a cura di RONZINANTE

info: Biblioteca di Casatenovo

Via Castelbarco 7 Casatenovo

Tel. 039 9202959 – biblioteca@comune.casatenovo.lc.it