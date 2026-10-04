Casatenovo, presenta la Scia: l’ex Vismara può essere demolita

Importante passo in avanti nel processo di rigenerazione dell’area dell’ex Vismara

Proseguono intanto le operazioni di pulizia finalizzate a liberare gli spazi dai materiali presenti, provvedendo alla rimozione e allo smaltimento

CASATENOVO – L’ex Vismara può essere demolita. Nei giorni scorsi l’attuale proprietà ha presentato infatti in Comune la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, ultimo passaggio amministrativo necessario prima di poter procedere con il percorso che riguarda l’ex compendio industriale della città, all’interno del quale verranno realizzati abitazioni, negozi e servizi.

“È un momento importante per il futuro di Casatenovo, atteso da troppo tempo, a causa dell’inerzia e delle inadempienze della proprietà precedente e di tutto quanto è conseguito con il fallimento ed il concordato preventivo Vismara in capo al Tribunale di Reggio Emilia – precisa il vice sindaco, nonché assessore all’Urbanistica Lorenzo Citterio -. Dobbiamo dare atto al sindaco Filippo Galbiati di avere avuto ragione e coraggio a chiedere ed ottenere, durante il precedente mandato amministrativo, la decadenza dell’accordo di programma 2004 promosso da Regione, restituire al Consiglio comunale di Casatenovo la competenza esclusiva, separare i destini delle proprietà dando loro autonomia dentro una pianificazione unitaria, arrivando anche a ridurre del 30% le volumetrie insediabili, nella difesa dell’interesse pubblico”.

Citterio sottolinea: “Senza questi passaggi, rischiosi ma lungimiranti, e che hanno trovato un’ampia condivisione nel precedente Consiglio Comunale, non saremmo arrivati qui”.

Nell’area dell’ex Vismara proseguono le operazioni di pulizia, avviate il 21 settembre e finalizzate a liberare gli spazi dai materiali presenti, provvedendo alla loro

rimozione e al loro smaltimento. “Si tratta delle attività preparatorie alle quali seguirà la rimozione dei serramenti, in vista delle successive demolizioni. Ci vorranno mesi per arrivare alla demolizione completa, ma ora si apre concretamente una delle occasioni principali di sviluppo per il nostro territorio”.