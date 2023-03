Casatenovo punta sullo sport con il progetto aree playground

A breve la gara d’appalto per la riqualificazione dei campi da tennis e da calcetto

L’intenzione è quella di partecipare al bando ministeriale Sport per tutti / Parchi per la creazione di isole play ground nella zona Fiera

CASATENOVO – Non solo riqualificazione del centro sportivo comunale di via Volta, ma anche un restyling completo della limitrofa area Fiera con la creazione di isole play ground per lo sport all’aperto, fruibili liberamente da tutti.

L’amministrazione comunale casatese ha deciso di scommettere sullo sport, investendo in progetti di riqualificazione delle strutture esistenti e di potenziamento dell’offerta sportiva.

A breve verrà infatti avviata la gara d’appalto per la riqualificazione dei campi tennis / calcetto con realizzazione dei nuovi spogliatoi e dei locali tecnici sia per i campi da tennis e calcetto che per i campi di calcio. “Il progetto ammonta a circa 1.260.000 euro ed è già finanziato” commentano l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò e il consigliere delegato allo Sport Francesco Sironi.

Il prossimo passo riguarderà l’area Fiera, già ricompresa nell’intervento generale, tramite un progetto, dal costo di 90mila euro, da candidare al bando ministeriale Sport per tutti / Parchi. In previsione la realizzazione di isole di play-ground per sport all’aperto, fruibili spontaneamente per tutti: “Nello specifico si prevede la realizzazione di nuove aree fitness outdoor che possano accogliere gli sportivi di qualunque età ed abilità – spiegano dall’amministrazione comunale -. Al fine di non eccedere con le infrastrutturazioni e garantire la massima permeabilità dell’area, tali percorsi, in connessione con l’attuale pista dell’area Fiera, saranno previsti con soluzioni ambientali e utilizzo di materiali di architettura sostenibile (con stabilizzato, antipolverizzante, drenante) disegnate ed inserite funzionalmente in sinergia con il tessuto naturalistico del sistema preesistente del verde e delle cortine alberate. Il risultato finale dovrà risultare un disegno del parco di forte impatto visivo e di valenza di utilizzo costituito dai diversi parterre “Play Ground”.