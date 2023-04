Casatenovo: riapertura e nuova gestione per l’auditorium in villa Mariani

Appuntamento domenica 16 aprile a partire dalle 16

La gestione dell’auditorium è stata affidata all’associazione Piccoli Idilli

CASATENOVO – Una vera e propria festa di riapertura per celebrare in grande stile la riapertura dell’auditorium Graziella Fumagalli in Villa Mariani. E’ quanto è in programma domenica 16 aprile alle 16, quando dopo il tradizionale taglio del nastro e i saluti del sindaco Filippo Galbiati, verrà presentata la nuova gestione dell’auditorium, affidata con bando di gara all’associazione Piccoli idilli, che avrà modo di raccontare le proprie attività e proposte e il programma di gestione.

Sono infatti terminati i lavori di ripristino delle due sale dell’auditorium, in grado di ospitare eventi teatrali, musicali così come esposizioni d’arte e conferenze, inoltre anche il parco è ora in condizioni di riaprire dopo la semina del nuovo prato e il riordino del vialetto d’accesso.

La sala è dunque pronta ad accogliere nuovamente i cittadini, le associazioni, le scuole di Casatenovo e non, grazie alla collaborazione con la nuova gestione.

Il pomeriggio sarà poi arricchito da due momenti culturali, uno spettacolo con letture tratte dal libro “Ho nascosto il mio volto – Graziella Fumagalli medico e testimone con la vita in Somalia” di Paolo Brivio, per ricordare Graziella Fumagalli medico nata a Casatenovo e uccisa in Somalia, a cui è intitolato l’auditorium. “Piccoli Idilli infatti immagina un luogo di cultura dedicato ai giovani che possa essere una finestra aperta da cui allargare gli orizzonti verso mondi e culture diverse, sempre teso nella difesa dei più deboli e nella costruzione quotidiana della pace” spiega la consigliere con delega alla cultura Enrica Baio. Lo spettacolo è realizzato dagli allievi dei corsi di Teatro “Teatro al Quadrato” di Casatenovo, i partecipanti del Laboratorio Teatrale Multietnico di Osnago, i partecipanti del progetto di teatro di inclusione sociale “Parla con me – Incontri con la diversità” di Casatenovo, gli allievi del progetto “Ora in scena” dell’istituto superiore Viganò di Merate e altri volontari con l’Associazione di Promozione Sociale Piccoli Idilli coordinati da Filippo Ughi e Bintou Ouattara.

A seguire, un momento musicale con l’ensamble della scuola A.Guarnieri del Consorzio Villa Greppi che ha sede nelle sale di Villa Mariani e che torna dopo molti anni ad esibirsi nella cornice dell’auditorium Fumagalli. L’ensemble nasce nel 2021 con l’intenzione di offrire agli allievi dei corsi Avanzati della Scuola Guarneri l’opportunità di suonare musica d’insieme. Coadiuvata dal maestro Matteo Redaelli l’ensemble proporrà musiche di Piazzolla, Morricone, Ravel, Bizet e Mozart.

Al termine delle esecuzioni sarà offerto un piccolo rinfresco.