Casatenovo ricorda Graziella Fumagalli a 30 anni dalla morte in Somalia

Una mostra, la messa e il concerto in memoria di Graziella Fumagalli a 30 anni dalla sua uccisione

Le iniziative sono promosse dall’amministrazione comunale insieme a diverse associazioni del paese

CASATENOVO – Una mostra, una messa e un concerto per ricordare, attraverso testi, documenti storici e risorse multimediali, Graziella Fumagalli, la dottoressa uccisa a Merka in Somalia il 22 ottobre del 1995. E’ quanto ha organizzato l’amministrazione comunale insieme all’istituto professionale Fumagalli di Casatenovo, l’istituto comprensivo, la comunità pastorale Maria Regina di tutti i Santi e il suo gruppo missionario, la Pro Loco e gli alpini affinché la testimonianza dell sua vita spesa per curare i più poveri ebisognosi in Guinea Bissau, Mozambico e Somalia rimanga viva anche nelle giovani generazoni.

“La sua testimonianza rappresenta un altissimo esempio di carità e di servizio al prossimo e ci impegna a vivere anche nella nostra quotidianità i valori di coraggio e generosità da lei incarnati” spiegano dal Comune. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 ottobre quando alle 16 verrà inaugurata la mostra “È compito mio” dedicata alla vita di Graziella Fumagalli e allestita all’istituto professionale intitolato proprio alla dottoressa casatese. Seguirà un rinfresco allestito da docenti e studenti.

Domenica 26 ottobre, alle 11 sarà ricordata durante la messa celebrata in chiesa prepositurale San Giorgio Martire, in occasione della giornata Missionaria Diocesana, mentre alle 17 l’Auditorium “Graziella Fumagalli” di Villa Mariani ospiterà il concerto “Specchio di Virtù”, a cura dell’Accademia del Ricercare, con musiche eseguite su copie di strumenti antichi e letture ispirate alla sua vita di carità e servizio al prossimo.