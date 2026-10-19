Casatenovo ricorda Graziella Fumagalli a 31 anni dalla sua uccisione

La cerimonia di commemorazione si terrà sabato 24 ottobre

Alle 17 verrà benedetta la stele posta dal 1996 in piazza della Repubblica per ricordare Graziella Fumagalli

CASATENOVO – La città si prepara a ricordare Graziella Fumagalli, la dottoressa uccisa il 22 ottobre 1995 a Merka, in Somalia, dove era impegnata nell’assistenza ai più poveri e bisognosi. A 31 anni dalla sua scomparsa, la comunità rinnoverà sabato 24 ottobre il ricordo di una donna che ha dedicato la propria vita al servizio degli ultimi, operando in Guinea Bissau, Mozambico e Somalia.

La cerimonia di commemorazione, organizzata dall’amministrazione comunale insieme alla Comunità pastorale “Maria Regina di Tutti i Santi”, avrà inizio alle 17 nel piazzale del Municipio, dove verrà benedetta da monsignor Giorgio Bertin, vescovo emerito di Gibuti e Mogadiscio, la stele dedicata alla dottoressa. Un momento emozionante e vibrante che fornirà anche l’occasione per ripercorrere la storia di Graziella Fumagalli, ricordando la realizzazione, nel 1996, del monumento commemorativo presente in piazza della Repubblica, recentemente valorizzato con una nuova aiuola fiorita.

Dopodiché alle 18 verrà celebrata nella chiesa prepositurale di San Giorgio, presieduta da monsignor Bertin insieme al prevosto don Massimo Santambrogio, in occasione della Giornata missionaria diocesana.

L’iniziativa vuole mantenere viva la memoria di Graziella Fumagalli e del suo straordinario impegno a favore delle persone più fragili, ricordandone il coraggio, la generosità e la carità .