Casatenovo, rinnovata la convenzione tra Comune e Croce Rossa

La nuova convenzione sarà in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029

Un accordo stipulato nel segno dell’attenzione e del supporto alla popolazione, soprattutto alle fasce più fragili

CASATENOVO – Un accordo che va nel segno di un ulteriore rafforzamento del supporto sanitario e assistenziale alla popolazione garantendo un servizio stabile e accessibile alle fasce più fragili.

Sono questi i cardini alla base del rinnovo della convenzione tra l’amministrazione comunale e il Comitato di Casatenovo della Croce Rossa.

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Filippo Galbiati, ha infatti approvato il nuovo documento che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029. “L’accordo rafforza la collaborazione tra il Comune e un’organizzazione profondamente radicata nel territorio, che conta oltre 180 volontari impegnati in servizi di soccorso, assistenza e supporto alla popolazione” spiega Enrica Baio

assessore ai Servizi alla Persona.

Che aggiunge: “La convenzione aggiorna e disciplina i servizi di trasporto sanitario rivolti ai residenti, con particolare attenzione alle persone che si trovano in difficoltà nell’accesso a visite, esami, ricoveri o altre prestazioni sanitarie. Per i trasporti richiesti tramite l’Ufficio Servizi Sociali vengono applicate tariffe calmierate, differenziate in base alla destinazione, al mezzo impiegato e al numero di soccorritori. Sono inoltre previste condizioni specifiche per i trasporti continuativi e per i servizi richiesti direttamente dai cittadini”.

Non solo. “L’accordo comprende anche il servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni, fiere ed eventi sportivi, gratuito quando organizzati dal Comune, nonché la possibilità per la Croce Rossa di utilizzare gratuitamente – compatibilmente con le attività istituzionali – strutture comunali per iniziative formative. È confermata inoltre la disponibilità al trasporto dei pazienti dializzati secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente”.

Il vice sindaco Lorenzo Citterio conclude: “L’Amministrazione comunale evidenzia come il rinnovo della convenzione rappresenti un passo significativo per rafforzare il sistema locale di supporto sanitario e assistenziale in un’ottica di vera sussidiarietà, assicurando un servizio stabile e accessibile alle fasce più fragili della popolazione”.