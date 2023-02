Casatenovo: sabato l’inaugurazione della nuova area cani

L’inaugurazione della nuova area cani si terrà sabato 11 febbraio alle 11

L’intervento si è concretizzato con la realizzazione di due aree recintate dedicate allo sgambamento dei cani

CASATENOVO – Inaugurazione sabato mattina della nuova area cani realizzata in via Leone XIII sul retro del campo sportivo. L’appuntamento è alle 11 ed è riservato ai cittadini accompagnati dai loro amici a 4 zampe.

L’intervento di sistemazione dell’area si è concluso da pochi giorni con la realizzazione di due aree recintate dedicate allo sgambamento di cani di grossa taglia e di piccola taglia e l’installazione di alcuni attrezzi per agility dog.

L’area è stata inoltre piantumata per creare zone d’ombra d’estate e dotata di una fontanella per abbeverare i cani, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e di due panchine per la sosta.