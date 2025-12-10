Casatenovo, si è dimesso Matteo Tocchetto, comandante della Polizia locale

Lascerà la divisa per andare a lavorare per l’Agenzia delle Entrate

Tocchetto era arrivato a Casatenovo nel 2022 ricoprendo il ruolo di comandante della Polizia locale

CASATENOVO – Il comandante Matteo Tocchetto lascia il Comune di Casatenovo. Dopo l’addio alla divisa del collega di Merate Davide Fortunato Mondella, anche Casatenovo registra le dimissioni del responsabile della Polizia locale Tocchetto che andrà a sua volta a prestare servizio all’agenzia delle Entrate.

Le dimissioni saranno operative dal 20 dicembre, lasciando quindi provvisoriamente il Comune, guidato dal sindaco Filippo Galbiati, senza un responsabile dell’importante e delicato servizio di Polizia locale.

La notizia è stata diffusa ieri sera, martedì, durante il Consiglio comunale straordinario convocato per affrontare lo spinoso argomento della riorganizzazione dei plessi scolastici. Rispondendo a una domanda della minoranza, Galbiati ha precisato di non aver ancora fissato un secondo incontro relativo all’organizzazione della viabilità in orario scolastico su via Giovenzana stante l’importante novità registrata all’interno del personale.

“Fisseremo senz’altro l’incontro quando ci sarà il nuovo responsabile” ha fatto sapere il primo cittadino, informando in merito alla scelta di Tocchetto di lasciare l’incarico di comandante della Polizia locale a Casatenovo per prendere servizo all’agenzia delle Entrate.

“In questa fase transitoria il coordinamento dei servizi sarà svolto dall’agente Paolo Redaelli, protagonista anche della serata informativa svolta alcune settimane fa con la consulta. In questa fase ci confronteremo con lui”.

Tocchetto era arrivato a Casatenovo il 1° gennaio del 2002 dopo aver ricoperto in precedenza l’incarico di vice comandante a Calolzio. Numerose le attività implementate in questi anni con riguardo in particolar modo al controllo su strada e al pattugliamento del territorio, oltre ai sopralluoghi e alla gestione della viabilità davanti agli istituti scolastici.

A fare scalpore, negli ultimi mesi, era stato il caso degli automobilisti pizzicati alla guida con patenti straniere risultate false o contraffatte. Tre i casi individuati in soli sei mesi tanto da far scattare degli approfondimenti da parte del comando di Polizia Locale.

Anni prima, per la precisione nel 2022, sempre tre gli automobilisti, residenti nel circondario, erano stati fermati in sette giorni dagli agenti della Polizia locale di Casatenovo perché sprovvisti di assicurazione anche se tutti e tre erano convinti di trovarsi in regola con l’obbligo di legge. Dagli approfondimenti svolti, coordinati da Tocchetto, si era così scoperto che ciircolavano, a loro insaputa, con un’auto scoperta dall’assicurazione, perché il contratto da loro firmato, tramite contatti avuti sul web con agenzie assicurative risultate poi false, altro non era che una truffa.