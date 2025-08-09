Casatenovo, stanziati 500mila euro per la sicurezza stradale

In agenda la realizzazione di passaggi pedonali protetti con isole spartitraffico, asfaltature e manutenzione dei marciapiedi e potenziamento dell’illuminazione

L’assessore Viganò precisa gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi

CASATENOVO – Passaggi pedonali protetti con isole spartitraffico, asfaltature e manutenzione dei marciapiedi e potenziamento dell’illuminazione. Sono gli interventi che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati intende perseguire per migliorare la sicurezza stradale del territorio.

Durante l’ultimo consiglio comunale, a fine luglio, sono state approvate le variazioni di bilancio con cui sono state stanziati 500mila euro per interventi volti ad aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, migliorando nel complesso la qualità della mobilità urbana.

“Le risorse saranno utilizzate per un ampio ventaglio di interventi, che verranno progettati

e realizzati nei prossimi mesi” puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò entrando poi nel dettaglio dei lavori.

“190mila euro sono stati stanziati per asfaltature e manutenzione dei marciapiedi,

garantendo condizioni più sicure e accessibili per tutti gli utenti della strada. La

definizione in concreto dei tratti interessati dagli interventi avverrà recependo

anche le istanze della Consulta Rioni e frazioni”.

In via Dante e via Buttafava verranno invece realizzati passaggi pedonali protetti, con isole spartitraffico e variazioni altimetriche finalizzate a ridurre la velocità dei veicoli e proteggere i pedoni: l’investimento, in questo caso, è di 200mila euro.

Molta attenzione verrà poi posta al tema della visibilità: “Abbiamo stanziato 40.000 euro per l’installazione di passaggi pedonali luminosi in via Sirtori e via Cavour al fine di migliorare la visibilità dei percorsi pedonali in punti particolarmente critici. 25.000 euro sono previsti per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, con l’obiettivo di garantire un funzionamento efficiente e continuo”.

Non solo. Le novità riguardano anche l’illuminazione con l’acquisizione, al costo di 25mila euro, di circa 1000 punti luce attualmente gestiti da Enel Sole, in vista della scadenza della convenzione in essere dal 2009. Infine 20.000 euro sono stati riservati alla manutenzione per interventi puntuali ma significativi in termini di sicurezza e accessibilità.

“L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel mettere al centro la

sicurezza stradale, mediante l’attuazione di interventi che seguono una pianificazione

pluriennale” conclude Viganò.