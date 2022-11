Casatenovo: stanziati 52mila euro per i nuovi servizi igienici a Parco Vivo

I nuovi servizi igienici verranno realizzati non distante dal centro Spazio Bizzarro

Un ulteriore investimento per riqualificare Parco Vivo, un’area verde sempre più vissuta e amata dai casatesi

CASATENOVO – Nuovi servizi igienici a Parco Vivo. La Giunta guidata dal sindaco Filippo Galbiati ha approvato infatti il progetto relativo alla realizzazione del nuovo investimento all’interno dell’area verde sempre più vissuta e animata dai casatesi.

L’amministrazione comunale ha stanziato 52mila euro per finanziare i lavori con i servizi che verranno collocati in un’area piana, non distante dal centro Spazio Bizzarro.

“Il progetto prevede la posa di un monoblocco dotato di tre servizi igienici accessibili senza barriere architettoniche: provvederemo ora con la messa a gara contando di poter realizzare i nuovi servizi igienici nei primi mesi del 2023” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò.

Che aggiunge: “Parco Vivo, a seguito del rinnovo della convenzione del Comune con Inrca, grazie alla presenza di Spazio Bizzarro, alle attività estive gestite con Retesalute, all’US Cassina de Bracchi ed a gruppi spontanei (quali ad esempio le sedute di yoga) è sempre più vissuto nei mesi primaverili ed estivi”.

La realizzazione dei nuovi servizi igienici rientra nel novero dei lavori di riqualificazione di Parco Vivo: dopo il posizionamento dei nuovi giochi per bambini e l’intervento sulle conifere a fine ciclo vitale, è prevista anche una serie di nuove piantumazioni, secondo le indicazioni dello studio agronomico che l’amministrazione comunale ha già acquisito.