Casatenovo, stop alla sperimentazione: via Casati torna a doppio senso

Rivista la sperimentazione per tenere conto anche dei disagi della cittadinanza

Una volta terminati i lavori di rifacimento della segnaletica, via Casati tornerà a doppio senso

CASATENOVO – Torna il doppio senso in via Casati, ma la carreggiata verrà stretta progressivamente in corrispondenza dello stop con via don Gnocchi con obbligo di svolta a destra. E’ la decisione a cui è giunta l’amministrazione comunale al termine della sperimentazione viabilistica che ha interessato, dallo scorso 9 settembre, via Casati e via Don Gnocchi, trasformata a senso unico per questioni di sicurezza legate alla svolta da via don Gnocchi.

Dopo aver sentito i cittadini, anche in un’assemblea pubblica, convocata lo scorso 21 settembre e tenuto conto dei rilievi effettuati dall’ufficio tecnico e dalla Polizia locale, l’amministrazione comunale ha deciso di ripristinare il doppio senso di marcia in via Casati, istituendo però il divieto di accesso nella via, a partire dalla diramazione Bennet, per i mezzi pesanti (eccetto carico/scarico). La carreggiata che scende da via Casati verrà progressivamente ristretta fino a 2,5 metri dallo stop, dove è previsto l’obbligo di svolta a destra. Verrà contestualmente ripristinata la possibilità per i mezzi in uscita da via Carminati de Brambilla di svoltare a sinistra verso Montesiro.

“Questa soluzione persegue l’obiettivo combinato di garantire migliori standard di sicurezza e contenere il disagio in particolare dei residenti delle zone di via Carminati De Brambilla / Rancate, via Casati, Don gnocchi e San Giuseppe – spiega Dario Brambilla, assessore con delega alla Polizia locale -. Tra gli obiettivi prefissati quello di “ridurre la numerosità di veicoli che raggiungono l’incrocio tra le vie Casati / Don Gnocchi, ridurre in modo significativo l’impatto di veicoli sul tratto di via Don Gnocchi tra la rotonda e l’incrocio con Via Casati, pur con il ripristino del doppio senso di marcia con i mezzi pesanti e veicoli diretti a via Carminati e zona Biblioteca indirizzati lungo la via San Giuseppe”.

Non solo. Tra le finalità anche l’adeguamento dello stop via Casati / Don Gnocchi con un restringimento della corsia, al fine di evitare il più possibile svolte a sinistra con invasione di corsia da parte di chi proviene da Via Don Gnocchi nonché di evitare il prolungamento, lungo via Casati e San Giuseppe, del percorso verso Montesiro per chi proviene da via Carminati de Brambilla.

In questi giorni l’amministrazione comunale provvederà alla sistemazione della segnaletica sia verticale che orizzontale: l’attuale sperimentazione verrà prorogata sino al termine dei lavori di rinnovo della segnaletica.