Casatenovo, svolta pericolosa: si sperimenta il senso unico in via Casati

La modifica alla viabilità, provvisoria per 30 giorni, sarà operativa dal 2 settembre

Nel mirino la pericolosità della svolta a sinistra in via Casati per chi arriva da don Gnocchi

CASATENOVO – Senso unico in via Casati, provenendo da via don Gnocchi per 30 giorni a partire dal prossimo 2 settembre. L’importante modifica alla viabilità, assunta in maniera sperimentale e al vaglio anche di un’assemblea pubblica promossa per il 21 settembre, è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito delle indicazioni fornite dalla Polizia locale sulla sicurezza stradale.

In particolar modo, dai rilievi è emerso che oltre il 70% dei veicoli provenienti da via don Gnocchi, che svoltano a sinistra in via Casati, effettuano un’invasione di corsia nella svolta, “tagliando lo stop”; ovvero invadendo la corsia in discesa di via Casati allo stop.

Dai sopralluoghi fatti dalla Polizia locale, con un agente in borghese per non modificare l’atteggiamento degli automobilisti, è emerso che l’invasione avviene diverse centinaia di volte al giorno e riguarda la totalità dei mezzi più grandi come autocarri, autoarticolati e bus.

Da qui la soluzione proposta dal Comandante della Polizia Locale Matteo Tocchetto di istituire il senso unico in via Casati provenendo da via Don Gnocchi con i veicoli provenienti da via Parini che, dopo il tratto iniziale di via Casati, dovranno dirigersi lungo la strada che porta al supermercato Bennet per

raggiungere via Don Gnocchi.

Spiega l’assessore Dario Brambilla, delegato alla Polizia Locale: “La Giunta comunale, riconoscendo da un lato la priorità della sicurezza stradale, e quindi l’opportunità delle indicazioni del Comandante, e allo stesso tempo riconoscendo che tali modifiche della viabilità determinano cambiamenti e possibili disagi ai residenti, rispetto alla situazione attuale, volendo acquisire tutti i dati utili ad una decisione definitiva, ha deciso di avviare un periodo di sperimentazione della durata di trenta giorni, evitando ad ora di istituire un senso unico definitivo”.

Obiettivo della sperimentazione è quello di acquisire ulteriori dati per assumere una scelta

definitiva maggiormente consapevole, anche attraverso il confronto con i cittadini residenti, in programma sabato 21 settembre alle 10.30 in sala consiliare del Municipio.