Casatenovo, trasporto anziani, minori e disabili: accordo con Amici di Villa Farina per tre anni

Sono una settantina i soci attivi nell’associazione casatese

Rinnovata per tre anni la convenzione con il Comune per il trasporto di disabili, minori e persone in difficoltà

CASATENOVO – Nuova convenzione per il trasporto di minori, anziani e disabili di Casatenovo con l’associazione Amici di Villa Farina. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Filippo Penati ha approvato la delibera e la relativa convenzione, della durata di 3 anni, con il sodalizio che conta qualcosa come 70 volontari. Una risorsa preziosa, come sottolinea l’assessore ai Servizi alla Persona Gaetano Caldirola ricordando come il sodalizio sia dotato di diversi veicoli debitamente predisposti al trasporto di disabili. “In periodi in cui anche il volontariato talora fatica in alcuni contesti, una realtà così ricca di persone impegnate a servizio della comunità è un aspetto estremamente prezioso per Casatenovo. L’atto approvato di recente in Giunta rappresenta la concreta attuazione del principio di sussidiarietà riconosciuto peraltro a livello normativo ordinario trattandosi di un servizio peraltro non strumentale per l’Ente e rivolto alle fasce deboli della cittadinanza”.

I servizi interessati dalla convenzione riguardano il trasporto degli anziani da e per il Centro diurno di Casatenovo, quello degli anziani presso altri Centri diurni/integrati del territorio a seguito della valutazione dell’Assistente sociale, il trasporto dei disabili presso strutture scolastiche, socio-educative, lavorative e quello di minori, disabili e/o persone in difficoltà presso altre strutture del territorio a seguito di apposita verifica del Servizio sociale. “L’Amministrazione comunale riconoscerà il rimborso chilometrico a Villa Farina per l’utilizzo dei mezzi (l’Associazione dovrà rendicontare bimestralmente i percorsi giornalieri), secondo quanto previsto dalle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli dell’ACI, mentre sarà applicata una riduzione del rimborso per quei mezzi che sono stati acquistati con il contributo diretto dell’Amministrazione comunale. I servizi di trasporto, attivati sempre in concerto con i servizi sociali del comune di Casatenovo, saranno interamente gratuiti per la cittadinanza”.