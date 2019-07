Casatenovo: tre interventi per migliorare l’efficientamento energetico degli edifici

L’amministrazione comunale vuole continuare a investire per migliorare le performance energetiche: “Così abbiamo ottenuto anche risparmi economici”

Ai nastri di partenza diversi interventi: lo comunicano gli assessori Marta Picchi e Guido Pirovano

CASATENOVO – Tre interventi per migliorare ulteriormente l’efficientamento energetico degli stabili di proprietà comunali. E’ quanto ha in programma l’amministrazione comunale di Casatenovo che intende proseguire sulla scia di quanto già realizzato, nel mandato scorso, su edifici comunali, strutture sportive, illuminazione pubblica al fine di ottenere una migliore performance in materia di consumi energetici e termici.

Migliori performance con meno consumi

“I risultati li abbiamo potuti verificare anche in termine di riduzione della spesa corrente per gestione calore e luce – fanno sapere Marta Picchi e Guido Pirovano, rispettivamente assessore all’ambiente ai Lavori pubblici e all’Ambiente – Con un discreto beneficio per il bilancio di Casatenovo, beneficio che si va consolidando nel tempo”.

137mila euro per Municipio, scuola di via Giovenzana e Palazzina di via Garibaldi

Il Comune intende proseguire questo cammino virtuoso con tre azioni. “Metteremo mano agli impianti termici di Municipio, scuola di via Giovenzana e Palazzina di via Garibaldi, dove sono ospitati gli uffici della Polizia locale e gli ambulatori medici”. L’intervento, dal costo complessivo di 137mila euro, passibile di ribasso in fase di gara, verrà affidato nei prossimi giorni. “Saranno installati impianti e centrale termica ad alta efficienza che permetteranno di ottenere un significativo contenimento dei consumi. L’intervento é finanziato con risorse ottenute dal Governo per circa 90.000 euro (finanziamenti in tema di efficientamento energetico) e restanti risorse del bilancio comunale”.

Lavori anche alla materna di Valaperta e alle vetrate del Municipio

Anche la scuola materna di Valaperta sarà oggetto di un ulteriore ammodernamento. Dopo la realizzazione del cappotto due anni fa con, verrà sostituito integralmente l’impianto termico, centrale e diffusori. La spesa prevista è di 80mila euro. Infine, verranno sostituite anche le le vetrate dei vani scala (scalinata verso la sala del Consiglio e scale di servizio posteriori) del Municipio. “Tale intervento, di 40mila euro, finanziato con risorse proprie, è finalizzato ad ottenere un isolamento ad alta efficienza laddove gli attuali infissi sono fonte di significativa dispersione”.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è proseguire su questa strada: “Investire sull’efficientamento energetico del patrimonio pubblico non solo è un dovere per ragioni di ordine ambientale, ma consente anche di contenere la spesa corrente negli anni futuri”.