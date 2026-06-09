Casatenovo, ufficio postale chiuso dal 10 giugno al 22 luglio

Gli interventi sono promossi nell’ambito del progetto Polis
Nuove tecnologie e strumenti per l’erogazione, veloce e agevole, dei servizi telematici
CASATENOVO – L’ufficio postale chiude da domani, mercoledì 10 giugno e fino al 22 luglio per importanti interventi di ristrutturazione, riqualificazione, efficientamento energetico legati al progetto Polis di Poste Italiane.
Gli interventi, finanziati grazie a fondi Pnrr, consentiranno di attivare nuovi servizi per il cittadino con la creazione di “Sportelli Unici” di prossimità per l’erogazione di servizi telematici della Pubblica Amministrazione all’interno degli Uffici Postali, prevedendo inoltre l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità (da segnalare l’abilitazione dello sportello alla richiesta del Passaporto elettronico), certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni.
Sarà previsto inoltre un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane per accompagnare, tramite operatori formati, la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale.
Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Monticello Brianza, situato in Piazza Giovanni XXIII.
“Il periodo di chiusura rappresenterà sicuramente un disagio – precisa il sindaco Filippo Galbiati – . È tuttavia un disagio temporaneo, che consentirà di avere a Casatenovo un Ufficio postale più efficiente e con una più ampia gamma di servizi per il cittadino”.
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