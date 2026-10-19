Casatenovo, un vademecum per accogliere i nuovi cittadini: appuntamento a Villa Facchi

La presentazione è in programma sabato 24 ottobre nella sala civica di Villa Facchi

L’obiettivo è fornire ai nuovi residenti strumenti e informazioni utili per integrarsi nella comunità casatese

CASATENOVO – Una guida per orientarsi tra servizi e opportunità del territorio, ma anche un’occasione per conoscersi e favorire l’integrazione. Sabato 24 ottobre, alle 18, la sala civica di Villa Facchi ospiterà un incontro dedicato alla presentazione del Vademecum di Casatenovo, rivolto in particolare ai nuovi residenti, ma aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e dal gruppo di lavoro per i nuovi cittadini, con l’obiettivo di offrire uno strumento pratico per conoscere i servizi disponibili e le opportunità del territorio, facilitando l’inserimento nella vita del paese.

L’appuntamento vuole essere anche un momento di incontro tra persone provenienti da esperienze e culture differenti, per favorire la conoscenza reciproca e rafforzare il senso di comunità. Al termine della presentazione è previsto un aperitivo conviviale aperto a tutti.

Come sottolineato dalla consigliera comunale Paola Trabucchi, l’appuntamento “è pensato per chi è arrivato di recente, ma che riguarda tutti. Perché l’accoglienza non è solo un gesto dell’Amministrazione: è qualcosa che una comunità fa insieme, ogni giorno, negli spazi che frequenta, nelle associazioni in cui si impegna, negli oratori che tengono aperte le porte”.

La consigliera con delega alle Politiche di integrazione e cittadinanza attiva rimarca: “Casatenovo è un paese che sa prendersi cura di sé. Lo dimostra chi anima le frazioni, chi organizza, chi sceglie di metterci del suo. Ogni nuovo arrivo porta con sé una storia, abitudini, tradizioni diverse: nel tempo, è proprio questo intreccio che ha dato forma alla comunità che siamo oggi”. Da qui l’invito: “Sabato sera saremo a Villa Facchi per presentare a tutti e in particolare ai nuovi residenti strumenti utili e persone con cui cominciare a fare conoscenza. Venite anche voi: il benvenuto migliore è quello che si dà guardandosi in faccia”.