Casatenovo: verrà intitolata a San Massimiliano Kolbe la piazza della chiesa di Rogoredo

Quasi terminato l’intervento di riqualificazione della piazza: sistemati anche l’accesso alla chiesa e il sagrato

Il sindaco Galbiati: “Kolbe era una figura molto cara a don Luigi Corti, parroco della frazione per oltre 50 anni”

CASATENOVO – La piazza della chiesa di San Gaetano a Rogoredo sarà intitolata a San Massimiliano Kolbe. Ha infatti ricevuto l’assenso di tutti e tre i gruppi consiliari di Casatenovo la proposta avanzata dal sindaco Filippo Galbiati di “dare un nome” alla piazza oggetto di un importante intervento di riqualificazione ormai quasi concluso. Realizzati come scomputo degli oneri di urbanizzazione, i lavori hanno riguardato anche l’accesso alla chiesa e al sagrato, grazie, in quest’ultimo caso, alla donazione di un privato alla parrocchia.

L’idea di intitolare la piazza a Kolbe deriva da una ragione molto particolare. “Kolbe era una figura molto cara a don Luigi Corti, parroco di Rogoredo dal dopoguerra e per oltre 50 anni – spiegano gli amministratori casatese -. Don Luigi ne ricordava spesso l’alto esempio di altruismo e carità cristiana. Specie negli anni ’80 a seguito della conclusione del processo santificazione da parte Giovanni Paolo II, polacco come Kolbe, nelle prediche e nel catechismo di Don Luigi ricorreva spesso la figura del francescano polacco.

Kolbe, infatti, offri sé stesso ai nazisti ad Auschwitz, in sostituzione di un padre di famiglia. Al giovane aguzzino negli ultimi istanti della sua vita pare abbia detto: “Lei non ha capito niente della vita …”.” Una testimonianza ancora forte e vibrante, ben espressa anche dalla celebre frase “L’odio non serve a niente… solo l’amore crea” che il gruppo consiliare Più Casatenovo ha anche suggerito di apporre sulla targa della piazza.

Ora, la Giunta dovrà ratificare la delibera per ottenere l’autorizzazione prefettizia.