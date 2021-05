La Croce Rossa incontra i sindaci del territorio Casatese

Nel 2020 oltre 1,4 mila interventi di soccorso, 3,2 mila pazienti accompagnati e attività legate all’emergenza Covid

CASATENOVO – In vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che sarà celebrata il prossimo 8 maggio, la “CRI” di Casatenovo ha inconrato i sindaci del territorio casatese per consegnare loro la bandiera della Croce Rossa, che sarà esposta dal 2 al 9 maggio all’esterno degli uffici comunali.

Il presidente del comitato Eros Bonfanti e la responsabile delle attività di Inclusione Sociale Emanuela Brigo del Comitato di Casatenovo hanno anche presentato ai sindaci il report annuale dell’attività del gruppo.

Nel 2020 la Croce Rossa di Casatenovo ha effettuato 1.400 interventi in ambulanza e garantito assistenza sanitaria a 22 manifestazioni, accompagnato 3.252 volte pazienti sottoposti a emodialisi e 619 volte persone per trasferimenti ospedalieri, dimissioni, ricoveri e visite mediche percorrendo oltre 215mila Km.

Inoltre, nel 2020, in risposta all’emergenza COVID-19, sono state organizzate 470 attività di inclusione sociale: spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi; raccolta e distribuzione viveri e generi di prima necessità alle 48 famiglie indigenti del “casatese”; ritiro-consegna biancheria ed effetti personali per pazienti ricoverati. E’ stato anche dato supporto all’approvvigionamento di materiale sanitario e di dispositivi di protezione individuale.

Nel 2020 i Giovani del Comitato hanno organizzato incontri tra coetanei Volontari su temi di attualità e sul significato dei principi CRI e hanno costantemente informato la popolazione attraverso i canali social del Comitato sulle corrette misure da adottare durante l’emergenza COVID-19.

Sono 222 volontari all’attivo nell’associazione, 10 veicoli tra ambulanze e mezzi per l’accompagnamento dei pazienti sottoposti a emodialisi e delle persone con difficoltà di deambulazione, 4 mountain bike equipaggiate per fornire assistenza nelle manifestazioni sportive.

“Con un numero crescente di attività svolte e di chilometri percorsi – spiegano dalla Croce Rossa di Casatenovo – ci apprestiamo ad affrontare il 2021, ventinovesimo anno di attività, con rinnovata energia e con la stessa passione e dedizione che ci ha accompagnato in tutti questi anni”.