Cascina Rapello. Torna “Porcino a chi?!”, due giorni di camminate, mostre e laboratori sui funghi

Un intero weekend per scoprire il magico e sorprendente mondo dei funghi

L’iniziativa si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre

AIRUNO – Un intero weekend per scoprire il magico e sorprendente mondo dei funghi: sabato 4 e domenica 5 ottobre, Cascina Rapello di Airuno ospita la quarta edizione dell’evento autunnale “Porcino a chi?!”.

Un appuntamento ormai tradizionale per la Coop Soc Liberi Sogni, che per il quarto anno consecutivo collabora con il gruppo micologico “Brianza-Rogeno”, dando vita a un’esperienza capace di unire il piacere della ricerca nei boschi a una lezione profonda che il “quarto regno” della natura offre all’uomo: l’imprevedibilità dei funghi come simbolo dei limiti della conoscenza e della bellezza di ciò che sfugge al controllo.

Il weekend prenderà il via sabato 4 ottobre con un pomeriggio dedicato alla scoperta dei funghi. Alle ore 14, da Piazza Resegone ad Aizurro di Airuno, partirà una camminata guidata dai micologi del Gruppo “Brianza-Rogeno”: un’escursione di circa due ore e mezza durante la quale i partecipanti potranno raccogliere esemplari che andranno poi ad arricchire la mostra micologica allestita domenica 5 ottobre a Cascina Rapello.

La camminata è aperta a tutti, dai 6 anni in su, purché in grado di affrontare un facile sentiero con lievi dislivelli. In caso di maltempo, l’escursione sarà rinviata alla mattinata di domenica. Le iscrizioni restano aperte fino a giovedì 2 ottobre al link: https://forms.gle/DXEGe35qGT2nWEox9.

Domenica 5 ottobre sarà una giornata interamente dedicata ai veri protagonisti dell’evento: i funghi! A partire dalle ore 10 sarà possibile visitare la mostra micologica allestita dal Gruppo “Brianza-Rogeno”, che esporrà le numerose varietà raccolte durante la camminata del sabato pomeriggio.

La giornata proseguirà con un pranzo conviviale all’aperto, pensato per celebrare i sapori del bosco. Il menu prevede risotto ai funghi, scaloppine ai funghi (oppure, in alternativa vegetariana, ragù del bosco) accompagnati da polenta di mais Scagliolo di Carenno e formaggio Branzi della Val Brembana. Sarà inoltre possibile ordinare panini e un menu dedicato ai bambini. La prenotazione è obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/DXEGe35qGT2nWEox9.

Alle ore 14 andrà in scena la performance artistica di Pleto Ple dal titolo Metamorphosis (e i funghi): una coinvolgente “simbiosi animovegetale” in cui i performer si trasformeranno in veri e propri mediatori culturali, guidando il pubblico ad ascoltare il bosco e la natura.

Il pomeriggio sarà arricchito da due laboratori dedicati ai più piccoli. Il fantastico mondo dei funghi, laboratorio creativo-artistico condotto da Beatrice Coppi, animatrice artistico-scientifica della Coop Soc Liberi Sogni, e “Come si riproducono i funghi?”, laboratorio scientifico curato dal Gruppo Micologico “Brianza-Rogeno”, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di sperimentare con la raffinata strumentazione tecnica messa a disposizione dai micologi. Prenotazione consigliata al seguente link: https://forms.gle/DXEGe35qGT2nWEox9.

Per maggiori informazioni: 388.1996072 – cascinarapello@liberisogni.org