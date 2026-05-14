Caso di tubercolosi alla Rsa di Olgiate Molgora: attivate le procedure di screening e sorveglianza

Riscontrata la positiva alla tubercolosi di un operatore della Rsa: controlli e sorveglianza in atto

Tutti gli ospiti sono asintomatici: garantire le visite ai parenti

OLGIATE MOLGORA – Screening, diagnostica e sorveglianza: sono le attività messe in atto dalla Rsa Casa Famiglia per anziani di via Aldo Moro a seguito del caso di tubercolosi registrato settimana scorsa all’interno della struttura.

Un operatore è risultato infatti positivo alla Tbc a seguito di un’ordinaria procedura di screening di medicina preventiva: un risultato che ha attivato subito le contromisure da parte della direzione sanitaria con azioni di screening e diagnostica utilizzando principalmente risorse proprie e avvalendosi della consulenza specialistica di un infettivologo. Il tutto per garantire il benessere degli ospiti e dei parenti in visita.

In particolar modo è stata portata avanti l’attività di controllo con l‘esecuzione di 65 test Quantiferon sugli ospiti, di cui 48 hanno dato esito negativo e 17 positivo. Lo screening diagnostico ha riguardato anche gli operatori in servizio.

“Il test Quantiferon positivo non indica necessariamente un’esposizione recente – precisano dalla direzione della Rsa -. In una platea di ospiti anziani, tale riscontro può frequentemente derivare da contatti remoti avvenuti anche nel corso della vita, privi di qualsiasi correlazione con l’evento attuale. La positività al test, in assenza di sintomi clinici, configura una condizione di infezione latente: tutti gli ospiti coinvolti sono asintomatici, in buone condizioni di salute”.

Una buona notizia su cui però la direzione della Rsa non si è cullata: “Per azzerare ogni margine di rischio e fornire risposte rapide alle famiglie, la RSA ha organizzato privatamente l‘esecuzione di esami radiologici direttamente in struttura, garantendo il massimo comfort agli ospiti ed evitando trasferimenti ospedalieri”. L’8 maggio sono state effettuate le prime 3 RX toraciche, tutte con esito negativo. Martedì 12 maggio, sono state completate le restanti 14 RX toraciche, delle quali si è in attesa di referto.,

Tutte le procedure sono state definite in costante raccordo con Ats.

Parallelamente, sono state potenziate le attività di sanificazione straordinaria e l’uso di mascherine per il personale. Le visite dei familiari proseguono in sicurezza negli spazi comuni, nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Le famiglie sono state sempre tutte avvisate con puntualità e regolarità e il contatto è costante e continuo.

“La Direzione ringrazia tutti gli Operatori, i Familiari, l’Amministrazione Comunale e Ats per l’attenzione ed il sostegno di queste ore, confermando l’efficacia e la serietà delle azioni messe in campo in modo immediato grazie al dispiegamento di risorse interne e al coinvolgimento di professionalità specialistiche riconosciute a livello nazionale, assicurando nei prossimi giorni la consueta trasparenza nelle ulteriori comunicazioni di aggiornamento che verranno condivise con la comunità” concludono dalla Rsa.