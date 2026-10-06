Cassago Brianza: 170mila euro per la separazione della rete fognaria

Al via i cantieri in via San Marco per la tutela ambientale e il potenziamento dei servizi
In primavera il manto stradale definitivo
CASSAGO BRIANZA – Lario Reti Holding ha avviato un importante intervento di efficientamento e sdoppiamento della rete nel territorio comunale di Cassago Brianza, focalizzato nello specifico su via San Marco.
Le opere, che rientrano nel settore fognatura, sono finalizzate a separare le acque nere
dalle acque meteoriche, migliorando in modo radicale la gestione del servizio, riducendo
l’impatto ambientale e garantendo una maggiore resilienza del sistema idrico locale. I lavori prevedono una significativa ristrutturazione della rete di fognatura nera.
L’intervento principale vedrà la posa di una tubazione in PVC per una lunghezza di circa 170
metri a profondità variabile, che collegherà due camerette già esistenti; a supporto di
questo tratto verranno realizzate 4 nuove camerette d’ispezione. Infine, è prevista la posa di un’ulteriore tubazione in PVC per una lunghezza di circa 6 metri integrata da una nuova cameretta d’ispezione.
In concomitanza verrà rifatta anche rete di acquedotto con al posa di un tubo in pead e i relativi allacciamenti. L’investimento complessivo per la realizzazione di queste opere ammonta a 170.000 euro. La conclusione delle opere è prevista entro la fine di quest’anno. Al termine dei lavori di posa si aprirà il consueto periodo di assestamento del manto stradale necessario per garantirne la stabilità; successivamente, nell’estate del 2027, si provvederà alla stesura del manto d’asfalto definitivo.
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