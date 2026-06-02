Cassago e Casatenovo: nuove mappe digitali di comunità realizzate dai giovani del territorio

“Con gli occhi dei ragazzi”: il 3 e 4 giugno due appuntamenti per raccontare il territorio

Un’occasione per ascoltare direttamente la voce dei giovani protagonisti

CASSAGO/CASATENOVO – Due imperdibili appuntamenti pubblici per raccontare il territorio attraverso lo sguardo delle nuove generazioni: nei primi giorni di giugno saranno presentate a Cassago Brianza e Casatenovo le mappe di comunità digitali realizzate dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti nel progetto “ALL- Attività, Luoghi, Legami” a valere sul bando SPRINT finanziato da Regione Lombardia, con capofila Retesalute, Azienda Speciale che gestisce l’Ambito territoriale del Meratese, di cui Coop Liberi Sogni è partner esecutivo, e realizzate nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021 2027 e, in particolare, del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Il percorso, dal forte valore educativo e mirato a promuovere una maggior conoscenza e consapevolezza del patrimonio locale, ha coinvolto in un’esperienza partecipativa di esplorazione, osservazione e narrazione dei propri paesi due gruppi di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado che frequentano gli Spazi educativi di Cassago e Casatenovo, servizi pomeridiani di gruppo, rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti dai 6 ai 17 anni in condizioni di povertà che garantiscono supporto compiti ed esperienze educative e di socializzazione. Gli Spazi educativi sono realizzati nell’ambito di Alleanze Educative, un progetto selezionato e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e Fondazione Comunitaria del

Lecchese e Fondo Aiutiamoci in collaborazione con Ambiti di Lecco, Bellano e Merate,

Consorzio Consolida e Sineresi, La Vecchia Quercia, La Grande Casa, Paso, Liberi sogni,

Caritas Ambrosiana, Casa don Guanella, Fondazione Somaschi, Comunità via Gaggio e

Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Capo fila del progetto Impresa Sociale Girasole.

Attraverso laboratori, confronti e passeggiate sul territorio, incontri con associazioni e memorie storiche locali, i giovani partecipanti hanno individuato luoghi significativi, spazi di

aggregazione, punti di riferimento e aspetti identitari delle comunità in cui vivono, dando vita a mappe digitali interattive che restituiscono uno sguardo autentico e originale sul territorio.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 16.30 presso la Sala

Consiliare del Municipio di Cassago Brianza (via Italia Libera 2), dove sarà presentata la mappa di comunità di “Cassago con gli occhi dei giovani”, realizzata dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado “Agostino di Ippona”, accompagnati dalle esperte della cooperativa sociale Liberi Sogni durante i pomeriggi dello Spazio Educativo.

Il secondo incontro sarà giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Casatenovo (Piazza della Repubblica 7), con la presentazione della mappa di comunità “Casatenovo con gli occhi dei giovani”, realizzata dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado “M.G. Agnesi” durante le attività dello Spazio Educativo gestito dalla cooperativa sociale La Grande Casa e guidati dalle esperte della cooperativa sociale Liberi Sogni.

Entrambi gli eventi saranno aperti alla cittadinanza e rappresenteranno un’occasione per ascoltare direttamente la voce dei giovani protagonisti, valorizzando il loro punto di vista sul territorio e il loro contributo alla costruzione di comunità più consapevoli e partecipate. Durante gli incontri sarà inoltre condiviso il link per esplorare in anteprima le mappe digitali.