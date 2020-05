Cavalcavia di Osnago: dalla Regione 350mila euro per la ristrutturazione

L’importante cofinanziamento servirà per i lavori di ristrutturazione del cavalcavia sopra la ferrovia

Terzi: “Mettiamo in campo risorse importanti coprendo la metà dell’importo necessario per la messa in sicurezza del ponte”

OSNAGO – Uno stanziamento di 350mila euro per cofinanziare i lavori di ristrutturazione del cavalcavia ferroviario di via Copernico a Osnago (LC), sotto il quale transita la linea Milano-Monza-Carnate-Lecco. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

“Mettiamo in campo risorse importanti – ha spiegato l’assessore Terzi – coprendo la metà dell’importo necessario per la messa in sicurezza del ponte. Abbiamo accolto la richiesta di aiuto del territorio intervenendo per supportare il Comune di Osnago, proprietario e gestore del cavalcavia. L’opera è infatti strategica: si tratta da un lato di assicurare piena funzionalità all’itinerario stradale, dall’altro di garantire l’efficienza di un’infrastruttura posta sopra la linea ferroviaria Milano-Lecco via Carnate. Da parte della Regione un segno di vicinanza concreta alla Brianza meratese”.

La delibera approva quindi lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Osnago per il ripristino conservativo del cavalcavia ferroviario di via Copernico (Ex Sp 55).