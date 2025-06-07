Cena con delitto al Castello di Cernusco per sostenere l’Hospice Il Nespolo

Appuntamento giovedì 26 giugno tra mistero e solidarietà al Castello di Cernusco Lombardone

Serata benefica per sostenere il progetto di sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno

CERNUSCO LOMBARDONE – Giovedì 26 giugno il Castello di Cernusco Lombardone ospiterà un evento che coniuga intrattenimento, cultura e impegno sociale: “Cena con Delitto al Castello”, una serata benefica organizzata dall’Associazione Fabio Sassi a sostegno del progetto di sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, struttura dedicata alle cure palliative e gestita dalla stessa associazione.

A partire dalle 19.15, gli ospiti vivranno un’esperienza coinvolgente che unisce la buona cucina a un’indagine teatrale dal vivo. Il gruppo Theatron porterà in scena “Il quadro maledetto”, una cena con delitto ambientata nel mondo dell’arte contemporanea. La storia si apre in occasione di un’asta molto attesa, dove sarà messa in vendita l’ultima opera della celebre pittrice Benedetta Fiume. Ma qualcosa va storto: poco prima dell’inizio dell’asta, l’artista viene trovata senza vita. Si apre così un mistero che coinvolgerà tutti i presenti. Quali segreti nasconde quel dipinto? Chi avrebbe avuto interesse a fermare la mano dell’artista per sempre?

Lo spettacolo mette in gioco i partecipanti stessi, chiamati a interpretare gli indizi e collaborare al tavolo per risolvere l’enigma. Il tema centrale della serata – oltre all’intrattenimento – è la forza del dubbio e della verità nascosta, con un’indagine che svela lati oscuri del mercato dell’arte, ma anche legami profondi e conflitti irrisolti.

La serata sarà arricchita da un aperitivo elegante a cura di Paolo Sala Bakery e da una cena servita realizzata da La Casa dei Sapori.

Il contributo per la partecipazione è di 60 euro. In programma anche una lotteria solidale e un premio per ciascun componente del tavolo vincente.

Il ricavato sarà destinato alla sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, un intervento urgente per migliorare la qualità degli ambienti e offrire maggiore comfort alle persone accolte nella struttura.

“Ogni nuova finestra sarà una promessa di luce, calore e dignità per chi attraversa l’ultimo tratto della vita – ha dichiarato Marisa Corradini, vicepresidente dell’Associazione Fabio Sassi –. È un gesto concreto che unisce cura e bellezza, e che possiamo realizzare solo insieme. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno questa bellissima iniziativa. Il nostro grazie va a Marina Gerosa e Lorenzo e Pietro Grimoldi del Castello di Cernusco Lombardone, alla compagnia teatrale Theatron, a La Casa dei Sapori, a Paolo Sala Bakery, Viticultori Lariani e naturalmente ai volontari e collaboratori che con il loro impegno e la loro passione rappresentano il cuore pulsante delle nostre attività. Questo evento non è soltanto un’importante occasione per sostenere concretamente la nostra causa, ma anche un’opportunità preziosa per far conoscere meglio l’Associazione e il suo operato sul territorio”.

L’evento rappresenta anche un’occasione di team building per aziende e gruppi: è possibile riservare interi tavoli per condividere un’esperienza originale e contribuire concretamente a un progetto di valore.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 23 giugno 2025. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere all’indirizzo tesoreria@fabiosassi.it, chiamare la segreteria al numero 039 9900871, oppure contattare Marisa al 333 9084258.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione: www.fabiosassi.it