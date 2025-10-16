Cer Casatenovo – Missaglia: incontro pubblico il 28 ottobre

La serata si terrà martedì 28 ottobre a Casatenovo

Citterio: “L’adesione alla Cer è un passo concreto verso la transizione energetica locale”

CASATENOVO / MISSAGLIA – Un incontro pubblico, il 28 ottobre, per spiegare finalità e obiettivi della Cer, la comunità energetica rinnovabile a cui il Comune di Casatenovo ha ufficialmente aderito insieme con il Comune di Missaglia.

Una partecipazione presto spiegata dal vice sindaco, nonché assessore all’ambiente Lorenzo Citterio: “In questo modo supportiamo diversi obiettivi amministrativi: sensibilizzare

sull’uso delle energie rinnovabili, contrastare la povertà energetica e favorire l’accesso

a importanti incentivi economici, come il contributo a fondo perduto del 40%, per

cittadini e imprese”.

La Cer è già attiva e l’adesione è possibile direttamente tramite il sito

ufficiale cerinrete.it Non solo. Gli uffici comunali sono già coinvolti per facilitare le adesioni e il corretto funzionamento della comunità energetica.

“Aderire alla CER è possibile sia come consumatori sia come produttori, sfruttando le

cabine primarie presenti sul territorio comunale – continua Citterio -. I membri possono scegliere un modello di partecipazione basato sulla concretezza o sulla ripartizione delle tariffe premio, ottenendo vantaggi economici diretti. Inoltre, l’adesione permette di accedere a contributi significativi a fondo perduto fino al 40%, destinati a cittadini e imprese che scelgono di partecipare”.

All’incontro di martedì 28 ottobre, convocato alle 21 in sala consiliare a Casatenovo, saranno presenti il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati, il collega di Missaglia Paolo Redaelli e i referenti di Cer in Rete, pronti a fornire tutte le informazioni utili per aderire e beneficiare dei vantaggi della comunità energetica.

“Partecipare rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla sostenibilità energetica locale, migliorare l’efficienza dei consumi e beneficiare di vantaggi condivisi a livello economico, sociale e ambientale” conclude Citterio.