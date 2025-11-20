Cer Missaglia Casatenovo: “Interesse crescente e positiva risposta dei cittadini”

Il consiglio direttivo della Cer ratificherà le prime adesioni il 28 novembre

Nei prossimi mesi verrano organizzati nuovi momenti pubblici di informazione e confronto

CASATENOVO / MISSAGLIA – Interesse crescere e risposta positiva da parte della cittadinanza. C’è fiducia intorno al progetto di costituzione della Cer Missaglia – Casatenovo, il cui consiglio direttivo si riunirà il prossimo 28 novembre per ratificate le prime adesioni raccolte a seguito degli incontri pubblici svolti nelle ultime settimane.

Le iscrizioni rimarranno comunque aperte durante tutto l’anno al seguente link https://www.cerinrete.it/compila-il-modulo-per-liscrizione/; la data indicata rappresenta esclusivamente il termine fissato per questa prima fase di ratifica.

“Nei mesi a venire verranno organizzati nuovi momenti pubblici di informazione e

confronto, con l’obiettivo di proseguire nella diffusione della Cer dei suoi valori – spiegano Paolo Redaelli, sindaco di Missaglia e presidente CER Missaglia-Casatenovo e Lorenzo Citterio, vicesindaco di Casatenovo -. Il progetto continua a svilupparsi grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali, piccole e medie imprese e cittadini, nella consapevolezza dei benefici ambientali, sociali ed economici derivanti dalla produzione e condivisione di energia pulita e rinnovabile e dal sostegno alle azioni di contrasto alla povertà energetica”.