Cernusco, 25 anni dopo il G8 di Genova: Lorenzo Guadagnucci presenta il suo libro

Appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 20.45 in sala mostre

Il giornalista Lorenzo Guadagnucci presenterà il suo libro “Scusate se vi parlo del G8 di Genova”

CERNUSCO LOMBARDONE – A 25 anni dal G8 di Genova, il giornalista e scrittore Lorenzo Guadagnucci torna su quei giorni con un libro che ripercorre le vicende del movimento globale, la sua repressione e l’attualità delle battaglie di allora. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 20.45, nella sala mostre di piazza della Vittoria. Insieme all’autore sarà presente anche Enrica Bartesaghi del Comitato Verità e Giustizia per Genova.

Nel corso della serata Guadagnucci presenterà il suo ultimo lavoro, intitolato “Scusate se vi parlo del G8 di Genova. 25 tesi su l’irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità”.

All’epoca inviato del quotidiano Il Resto del Carlino, il giornalista fu testimone diretto degli avvenimenti del luglio 2001 e si trovava all’interno della scuola Diaz la sera del 21 luglio, quando si consumò la violenta irruzione delle forze dell’ordine. Nel volume ripercorre quei giorni, tornando anche sulle idee e sulle rivendicazioni del cosiddetto “movimento dei movimenti”, nato dall’esperienza di Porto Alegre, in Brasile, e protagonista delle mobilitazioni che portarono in piazza migliaia di persone anche in Italia.

Alla presentazione sarà affiancata una mostra fotografica dedicata alle manifestazioni organizzate a Genova a 25 anni di distanza da quei fatti. Gli scatti sono stati realizzati da un collettivo di fotografi guidato da Giulio Di Meo.