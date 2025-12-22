Cernusco, applausi ed emozioni al concerto di natale della Scuola di musica “Suonare suonare”

Il concerto di Natale si è tenuto venerdì scorso

La serata si è conclusa con l’interpretazione di un brano corale che ha visto protagonisti tutti gli allievi e maestri

CERNUSCO LOMBARDONE – Concerto di Natale della scuola di musica “Suonare suonare” dell’associazione Sinapsi venerdì scorso, 19 dicembre, nella cornice della scuola primaria “Rodari” di Cernusco Lombardone, splendidamente addobbata con motivi natalizi.

Ad aprire e moderare la serata è stata la presidente dell’associazione, Laura Scaccabarozzi. Il direttore della scuola, Pierantonio Merlini, ha salutato i presenti e dato il via alle esibizioni artistiche, coadiuvato dal direttore artistico Paolo Corneo e da tutti gli insegnanti. E’ intervenuto anche il sindaco Gennaro Toto che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

E’ stato uno spettacolo coinvolgente e partecipato che ha visto esibirsi allievi giovani e diversamente giovani, guidati dai loro maestri, in un repertorio che ha spaziato dalle musiche natalizie ad altri generi musicali.

Il concerto si è concluso con un brano corale che ha visto protagonisti tutti gli allievi e maestri, “Hopes of Peace” del GenRosso che ha portato un chiaro e forte messaggio di pace, speranza e fraternità.

La serata si è conclusa con la consegna di un regalo a tutti gli allievi da parte di Rosa Zazzara della ditta Ulteria e un brindisi di auguri che ha coinvolto tutte le persone intervenute.