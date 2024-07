Cernusco, arte e musica fanno rete con l’associazione Sinapsi

Il nuovo sodalizio, presieduto da Laura Scaccabarozzi, si prefigge l’obiettivo di diffondere musica e arte

Tra le proposte quella di dare vita alla scuola di musica “Suonare, suonare”

CERNUSCO – Diffondere musica e arte, convinti che la promozione della cultura serva per arricchire il tessuto culturale del territorio. Nasce con questi auspici Sinapsi, nuova associazione di promozione sociale, fondata a gennaio da un gruppo di amici, molti dei quali di lunga data, convinti che cultura e società siano strettamente interconnesse.

La presidenza del sodalizio è stata affidata a Laura Scaccabarozzi, accompagnata in questo progetto da Domenico Riu in veste di vicepresidente, Angelo Frigerio in qualità di segretario, Alessandro Biella, Gerardo Biella, Paolo Corneo, Alessandro Corneo, Giuseppe Giani, Pierantonio Merlini, Giulia Monguzzi, Andrea Perego, Emanuela Valagussa e Michele Tocchetti nel ruolo di tesoriere.

Spiegano i fondatori: “La scelta del nome Sinapsi non è casuale: il termine, derivante dal greco “connettere”, indica le strutture che collegano le cellule nervose. Questo concetto è applicabile anche alle relazioni tra individui: i membri di un’associazione, come i neuroni, devono costruire legami e scambiarsi idee per formare una rete efficiente. Per svolgere correttamente i loro compiti, devono operare in modo coordinato, valorizzando il lavoro di squadra. In questo modo, una rete può crescere non solo in dimensioni, ma anche in qualità”.

Nei programmi dell’associazione sono previste varie attività in campo artistico, con un grande focus sull’ambito musicale, che si traduce nella creazione della scuola di musica “Suonare, suonare” che prenderà il via nel mese di ottobre. La scuola si propone come un luogo in cui sviluppare la passione per la musica in modo coinvolgente e condiviso. Saranno proposti corsi di musica classica, pop e jazz, adatti a studenti di tutte le età e livelli, con programmi personalizzati per adattarsi agli obiettivi e ai gusti musicali di ogni allievo, ed orari flessibili che rispettino le esigenze di studio e lavoro. I docenti sono professionisti diplomati, pronti a guidare l’allievo nel suo percorso musicale, con un’istruzione di qualità.

Si prevede inoltre l’organizzazione di workshop artistici condotti da esperti, finalizzati alla creazione di laboratori di apprendimento creativo della durata di uno o due giorni, durante i quali i partecipanti saranno coinvolti nel processo creativo. I workshop saranno principalmente rivolti ai ragazzi, ma saranno anche organizzati incontri specifici per adulti.

Saranno altresì strutturate delle rassegne tematiche, attualmente in fase di definizione, che includeranno conferenze su vari argomenti con la partecipazione di esperti del settore.

Sinapsi inizia la sua attività sul territorio in collaborazione con Play4fun-Eventi sportivi e la Polisportiva Cernuschese, all’interno del progetto “Ben-essere al centro” con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Comune di Cernusco Lombardone, presentando un camp musicale rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratuito per i residenti del comune di Cernusco Lombardone, che si svolgerà nelle settimane dal 8 al 19 luglio e dal 26 al 30 agosto.

Nelle settimane musicali i partecipanti si accosteranno al mondo della musica sperimentando l’uso di alcuni strumenti come la chitarra, le tastiere e le percussioni, si impegneranno in sessioni di canto e sperimenteranno l’attività di body drumming.

La musica è una forma di comunicazione speciale. Durante il campus, i ragazzi scopriranno come essa possa unire le persone creando legami empatici all’interno del gruppo.

Da sempre la musica aiuta le persone a realizzare un contatto tra di loro e viene infatti considerata uno dei più importanti mezzi di aggregazione e socializzazione e questo ci rimanda inevitabilmente al concetto di sinapsi espresso in precedenza.

L’obiettivo dei fondatori di Sinapsi è contribuire in modo significativo alla socialità del territorio, offrendo elementi di arricchimento culturale e opportunità di svago. Con questa iniziativa, si auspica che la “piccola comunità” di Sinapsi si trasformi in una vasta rete di relazioni, promuovendo un senso di connessione e collaborazione tra i partecipanti e il territorio circostante.