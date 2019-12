Cernusco, assegno da 2mila euro dai Bagai di binari al Granaio

I soci del sodalizio cernuschese hanno trascorso un pomeriggio in compagnia degli ospiti della struttura

Consegnato un assegno simbolico frutto delle tante iniziative di beneficenza promosse da I bagai di binari

CERNUSCO – Un assegno da 2mila euro è stato consegnato sabato 28 dicembre dai soci del sodalizio cernuschese I bagai di binari a Il Granaio – Insieme per la vita, con sede a Paderno d’Adda. Un gesto che conferma l’attenzione dell’associazione presieduta da Nadia Cogliati per la realtà da anni presente a Paderno d’Adda. Il presidente Costantino Scopel ha voluto ragguagliare sulla situazione attuale della struttura. Undici gli ospiti accreditati di cui la Regione paga 20 su 100 euro al giorno; quattro posti per i sollievi, soprattutto in periodi delle vacanze. Nel ringraziare I bagai di binari per il prezioso sostegno economico, Scopel ha aggiunto: “Preziosi aiuti come il vostro, dato che le spese di gestione sono sempre molte e i sostentamenti da parte di volontari ed enti sono sempre meno; continuano invece le visite burocratiche di enti a cui in realtà non interessa come stanno i ragazzi o le vere problematiche del centro”.

Durante il pomeriggio trascorso insieme I bagai di binari hanno potuto interagire con i ragazzi ospiti e i volontari presenti.

Nei prossimi giorni il direttivo dell’associazione si riunirà per la programmazione del 2020: “Siamo sempre alla ricerca di una sede in centro Cernusco e di nuovi soci del Meratese, disponibili nelle varie attività del territorio: un modo originale e attivo di fare beneficenza verso chi ha veramente bisogno; contattateci a ibagaidibinari@libero.it”.