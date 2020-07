Cernusco, con Util’Estate cinque ragazzi al lavoro per la comunità

Il progetto Util’Estate è rivolto a ragazzi tra i 15 e i 18 anni

La soddisfazione del sindaco De Capitani: “Un’esperienza valida da ripetere sicuramente”

CERNUSCO – Hanno dato un supporto alla logistica e all’organizzazione dei centri estivi comunali, riqualificato e pulito le are verdi limitrofe al centro estivo e aiutato nell’organizzazione degli spazi, nella preparazione dei materiali e dei gazebi. Si sono sentiti parte attiva della comunità i cinque ragazzi cernuschesi che hanno preso parte a Util’Estate, il progetto promosso da Piazza l’idea, la grande casa e il consorzio Consolida per proporre un’esperienza pre-lavorativa ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni.

Guidati da figure adulte con competenze educative e tecniche, i giovani cernuschesi hanno svolto attività di utilità sociale riscoprendosi protagonisti della comunità, contribuendo a supportare l’organizzazione e la logistica delle esperienze estive dei più piccoli, migliorando gli spazi del proprio territorio, rendendoli più funzionali e accoglienti, ri-scoprendo il valore e l’importanza del “bene comune”, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

“Questi cinque ragazzi si sono messi alla prova in un’esperienza di responsabilità collettiva, confrontandosi all’interno del gruppo con le proprie capacità ma potendo riscoprire attitudini non ancora esplorate – ha commentato il sindaco Giovanna De Capitani, riconoscendo il valore formativo del progetto Util’Estate -. Al termine delle due settimane di “lavoro” la soddisfazione dei partecipanti, dell’educatore e dei genitori è stata grande e ciascun ragazzo ha riconosciuto il momento di crescita e di maggior consapevolezza acquisita con questa esperienza estiva. Certamente una proposta da ripetere anche in futuro rivolgendosi ad una fascia d’età spesso trascurata. Grazie ragazzi, ottimo lavoro”.

Nel corso di un momento conclusivo del progetto è stato consegnato a ciascun partecipante un buono acquisto del valore di 75 euro quale riconoscimento del lavoro svolto.

Util’estate, pur essendo un’esperienza contingente legata ad un momento particolare e con una durata limitata, ha rappresentato un’occasione pre-lavorativa ed educativa nella quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscersi e scoprirsi, socializzare, attraverso attività capaci di instaurare legami e relazioni significative.

Inoltre tale esperienza, caratterizzata da una dimensione educativa e di utilità sociale, si pone un duplice obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze di base tipiche del mondo del lavoro (puntualità, lavoro di gruppo, rispetto dell’autorità, capacità di auto-organizzazione del lavoro, tenuta dei tempi…) e di promuovere processi di socializzazione.