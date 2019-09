Cernusco, consegnate le borse di studio a sei studenti meritevoli

La cerimonia mercoledì sera in apertura del consiglio comunale alla presenza anche del nuovo dirigente scolastico

L’elogio del sindaco De Capitani: “Continuate a coltivate il vostro talento e siate di aiuto a chi fa più fatica”

CERNUSCO – Cerimonia di consegna delle borse di studio ieri sera, mercoledì, in apertura del Consiglio comunale. L’amministrazione comunale ha voluto tributare un riconoscimento agli studenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che si sono particolarmente distinti nel corso dei loro studi.

Quattro i premiati nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, tutti “licenziati” con 10/10: si tratta di Pietro Longhi, Claudia Villani, Elena Casiraghi e Lorenzo Ferrerio. Per la scuola secondaria di secondo grado due gli studenti diplomati con il massimo dei voti (100/100): Giovanni Francesco Ferrario e Michela Riva.

Il sindaco Giovanna De Capitani si è congratulata con gli studenti per il risultato raggiunto lanciando un messaggio di solidarietà: “Vi invito a tenere un occhio di riguardo nei confronti di chi fa più fatica. Continuate a coltivare il vostro talento con l’impegno che finora vi ha contraddistinto senza disperderlo con la saccenteria”.

Presente alla cerimonia, promossa nella seduta di consiglio in cui in discussione è stato poi portato il piano di diritto allo studio, il nuovo dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Bonfanti Valagussa, Claudia Angelini. “Sono contenta di esser qui oggi in questa bella occasione formale. Inutile che dica che siete voi a dare il buono esempio agli altri ragazzi e vi invito a continuare a collaborare per la crescita della nostra comunità”.