Cernusco, contagi ancora in aumento: nuova classe in quarantena

Sono salite a 54 le persone in isolamento perché positive o in attesa di tampone

Una classe della scuola primaria è rientrata in classe, ma si registra la messa in quarantena da oggi, giovedì, di un nuovo gruppo di studenti

CERNUSCO – Contagi in aumento a Cernusco dove sono salite a 54 le persone in isolamento (perché positive o in attesa di esito di tampone) di cui 14 minori. Si tratta di un numero in aumento rispetto a quanto registrato settimana scorsa, quando il numero era fermo a 36 di cui 7 minori.

Intanto si registra da oggi, giovedì 25 febbraio, una nuova classe in quarantena, sempre alla scuola primaria, dove una delle tre classi in quarantena fino a pochi giorni fa è rientrata. Il saldo di classi in quarantena resta quindi invariato anche se è indubbio che Cernusco abbia registrato nelle ultime settimane un’incidenza virale molto alta, attestata anche dalla decisione di Ats di sottoporre a tampone molecolare tutti gli studenti in quarantena al fine di arginare possibili nuovi focolai.

E’ rientrata in classe anche una delle tre sezioni della scuola materna Arcarani di via Monza, struttura che era rimasta chiusa due settimane a seguito dei casi di positività registrati tra educatori e bambini.

In bilico anche la situazione nel Comune di Olgiate, dove il sindaco Giovanni Battista Bernocco si è detto pronto a firmare un’ordinanza di chiusura delle scuole del paese a fronte dell’aumento di contagi.