Cernusco: conto alla rovescia per la notte bianca “A riveder le stelle”

La manifestazione è in programma sabato a partire dalle 17

Musica, spettacoli per bambini e buon cibo: tutti gli ingredienti di una notte bianca per… ricominciare

CERNUSCO – Eventi musicali, artistici e culinari in sei diverse zone del paese con l’obiettivo di riuscire a raggiungere un’ampia platea, costituita da piccoli, adolescenti e adulti. E’ partito il conto alla rovescia per la notte bianca cernuschese in programma sabato 25 giugno. L’edizione 2022 è stata ribattezzata “A riveder le stelle”. Una citazione, quella dell’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia, non casuale, come spiega l’assessore Pietro Santoro, in cabina di regia per l’organizzazione dell’evento: “Come il Sommo Poeta, vorremmo che questa notte fosse un augurio di speranza a tutta la comunità, un inizio di rinascita e di ripresa delle attività economiche e culturali. Come Amministrazione ci auguriamo una massima partecipazione sia dei cittadini di Cernusco sia dei paesi limitrofi. Ringraziamo i comuni di Merate, Olgiate Molgora, Osnago, Lomagna e Montevecchia per aver concesso il patrocinio all’evento”.

Ad aprire la manifestazione, alle 17 alla scuola primaria, l’esposizione curata dall’associazione Punto Rosso di “Arte in box”, il progetto, promosso durante i mesi più cupi della pandemia, che ha portato 74 artisti a donare le proprie opere ai cittadini di Cernusco e Imbersago.

A partire dalle 18 invece street food e bancherelle degli hobbysti in piazza della Vittoria, dove dalle 19 il gruppo alpini proporrà un ricco menù a base di salamelle, stinchi, crepes e patatine fritte. A seguire Mojito Party con dj Gile a cura dei Bagai di binari.

Non mancherà neanche l’animazione per i bambini, prevista dalle 18.30 in via Spluga (lato Emmetre), dove è anche previsto alle 20.30 uno spettacolo per i più piccoli e il gran finale con le bolle di sapone. Ci sarà spazio anche per gli amanti della musica latina con dj. Sempre in via Spluga, ma dall’altra parte della strada, largo invece all’esibizione, dalle 19, di Movimenti Danza e Asd Rhytmics Gym mentre alle 21.45 toccherà alla band The Sunny Boys, seguita da dj Ado Woods.

Musica protagonista anche in via Lecco con la band Sik Brain, seguita da dj Rocco Strangesore.

In piazza Mazzini, invece, dopo l’apericena con musica spazio allo spettacolo di Germano Lanzoni, meglio conosciuto come il Milanese Imbruttito.