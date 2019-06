Cernusco, è tutto pronto per la Notte Bianca

Sabato 22 giugno va in scena la settima edizione della manifestazione, promossa da Comune e associazioni

L’obiettivo è valorizzare le attività commerciali e artigianali di Cernusco, favorendo momenti di socialità e di aggregazione

CERNUSCO – Ultimi preparativi per la Notte Bianca che si terrà sabato 22 giugno a Cernusco Lombardone. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, grazie anche alla preziosa collaborazione della Consulta Cultura-Sport-Tempo Libero, della Consulta Giovani e delle Associazioni locali, la manifestazione (clicca qui per vedere il manifesto completo) si pone come obiettivo principale il consentire una maggiore visibilità alle attività commerciali e artigianali presenti sul territorio. Lo scopo è quindi quello di farle conoscere ad una nuova clientela e instaurare un rapporto di collaborazione che possa favorire momenti di socialità ed aggregazione continuativi.

Iniziative e proposte per tutti i gusti

Accanto alle iniziative ormai consolidate, e sempre apprezzate dal numeroso pubblico che affolla le vie del centro storico, ci sono quest’anno ulteriori novità che ampliano ancora di più le numerose e diverse proposte di intrattenimento. Spettacoli e concerti per tutti i gusti faranno contenti adulti e bambini con spazi dedicati anche alle famiglie. Dopo il successo della scorsa edizione è stato mantenuto il momento dedicato alla moda con la sfilata curata dagli allievi Fashion Design della Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano, che si terrà nel cortile del Municipio intorno alle 22.30. Ad indossare i magnifici abiti di sartoria, saranno giovani modelle e modelli cernuschesi che hanno aderito con entusiasmo alla sfilata.

Musica, balli e tante offerte speciali nei negozi aderenti

A contorno un variegato programma di musica live, DJ, concerti, balli, esibizioni, racconti e poesie, mostre ed esposizioni per intrattenere il pubblico fino a notte fonda. Anche quest’anno sono tantissimi i negozi aderenti con promozioni e sconti speciali per la notte bianca 2019. La Notte Bianca è organizzata in occasione della nota gara podistica Monza Resegone. Il passaggio delle mitiche terne da Cernusco è previsto infatti per le 22.

Dopo le 2 di notte l’animazione cesserà nella zona del centro storico. Perciò chi volesse continuare a divertirsi ed ascoltare musica dovrà quindi spostarsi nella zona commerciale di Via Spluga in area Papeete Bar.

Tutte le associazioni aderenti

La manifestazione cernuschese viene realizzata con il supporto del Fotogruppo Effeotto, della Biblioteca Comunale, del Gruppo Alpini, dell’Oratorio San Luigi, dell’Associazione Hobby Idea e delle Associazioni locali. Si ringraziano tutti i commercianti che hanno aderito ed organizzato ulteriori momenti di intrattenimento e di animazione. Tutti gli eventi sono ad accesso libero.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Fronte Papeete Club – Via Spluga

“Aperitivo in Musica” Live acustico dalle ore 19

“Nord Sud Ovest Band” Cover Band Tribute 883 dalle 21.30

DJ Set dalle 23.30

“Apsterix Evolution” Live Music dalle ore 20,00

DJ Set dale ore 21,00

“Attenti a Quei Duo” dale ore 22,00

“Rocco Strangers “DJ Set con dalle ore 23,00

Sea Party Stule con DJ Set

Noche Latina con DJ Set

Musica Live Anni ‘80

Eko Brothers Trio

Rock & Blues Music Live

Jimmy Sambuca

White Night Rock’nRoll

”Colore vs Bianco e Nero” Mostra fotografica a cura Fotogruppo EffeOtto, Sala Mostre

Osservazione Stellare. A cura del Gruppo Deep Space del Planetario di Lecco

“Spazio Bimbi con Gonfiabili, Giocoleria, Clown, Truccabimbi e Frittelle” a cura EmmeTre Utensili e Ferramenta

“Esibizione Danza: classica, moderna, hip-hop” a cura di ASD Movimenti Danza –

“Esibizione Sportiva” a cura della Palestra Vita

“Finale Supercoppa S. Luigi” a cura Ass. I Bagai di Binari

“Poesia …e Musica” A cura del Giardino delle Idee by Rosaria

“Raga chi legge”

Contest fotografico a cura del Gruppo di lettura adolescenti

Concerto Corpo Musicale “Alessandro Pirovano”

“Notte di Moda” Sfilata abiti di sartoria a cura degli allievi Fashion Design del NABA di Milano

“Esibizione Danza: standard, liscio, latino” a cura di ASD Ballroom

Ballo Liscio con Orchestra “Ieri e Oggi”

Inoltre… Mercatino, bancarelle e degustazioni. Negozi aperti con promozioni e sconti