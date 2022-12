Cernusco: Fabio Sassi e Antisopore i vincitori di ProgettiAmo 2022

Le premiazioni si sono svolte ieri mattina, domenica, nell’atrio della scuola primaria di Cernusco

“ProgettiAmo è un’iniziativa che, oltre a elargire contributi, serve a conoscere i bisogni del territorio”

CERNUSCO – L’associazione Fabio Sassi con il progetto “La realtà virtuale come terapia” e il gruppo Antisopore con l’iniziativa “Sale in zucca”. Sono questi i progetti vincitori dell’edizione 2022 di ProgettiAmo, iniziativa promossa dall’associazione I bagai di binari, giunta alla settima edizione. Le premiazioni si sono tenute domenica nell’atrio della scuola primaria. Presenti, al fianco del presentatore Dario Vanoli, l’assessore Pietro Santoro e la consigliera incaricata alle associazioni e al tempo libero Monica Vanoli.

“ProgettiAmo non va visto come una mera donazione di un contributo o come una gara dove si premia chi è più bravo: rappresenta invece la possibilità di conoscere i bisogni del territorio per poter eventualmente, in futuro, dare contributi alle associazioni che si sono fatte conoscere” ha spiegato Vanoli, sottolineando come siano cinque i progetti sottoposti all’attenzione del sodalizio cernuschese, ovvero quelle delle associazioni Antisopore, Agaph, Fabio Sassi, Enpa e Corimbo (sotto i singoli progetti).

Non solo. Vanoli ha altresì precisato che non è escluso che in futuro le associazioni oggi escluse dal riconoscimento possano ricevere un contributo dai Bagai di binari in base alle disponibilità delle casse a fine anno. Dopodiché spazio alle premiazioni con la consegna dell’assegno alla Fabio Sassi, rappresentata dal tesoriere Marisa Corradini, per il progetto che prevede la possibilità di far vivere una speciale esperienza ai malati terminali, per sostenerli e portarli virtualmente dall’altra parte del mondo.

Premiata anche come dicevamo l’associazione Antisopore, presente con la presidente Fiammetta Ravot, per il progetto Sale in zucca.

Il direttivo dei Bagai di binari ha poi pensato di tributare un particolare riconoscimento a due volontari scomparsi nel 2022, donando ai familiari una pergamena. Il primo tributo è stato assegnato ad Alberto Stucchi “per l’impegno e la competenza mostrati per il sociale e il decoro di Cernusco. Una persona al servizio del nostro territorio che non dimenticheremo…”. A ritirare il premio la moglie Vittoria e Rachele Villa per Il Direttivo della Vo.ce.

Secondo riconoscimento alla memoria di Giuseppe Gironi “per l’impegno e la competenza mostrati negli anni a Cernusco. Una persona al servizio delle associazioni di volontariato del territorio che non dimenticheremo…”.

A ritirare il tributo i familiari ed Emanuele Pirovano, presidente di Effeotto.

A concludere la cerimonia la consegna della targa intitolata a Stella Brioschi a Ermanno Dell’Orto, presidente Gs San Luigi, attivo in parrocchia e in oratorio, nonché vicepresidente degli alpini per la “dedizione mostrata in tutti questi anni. Una persona disponibile e attiva, sempre al servizio del proprio paese e delle associazioni di volontariato e del territorio”. A consegnare il premio la figlia Sara Scopel.

Di seguito i progetti presentati dalle associazioni