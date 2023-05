Cernusco: gare di calcetto, freccette e ping pong animano i Tornei in piazza

L’iniziativa si è tenuta ieri ed è stata trasferita in palestra a causa del tempo incerto

Successo per i Tornei in piazza, iniziativa che ha saputo coniugare divertimento e solidarietà

CERNUSCO – Gare di calcetto balilla a coppie, freccette e ping pong: è stato un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà quello promosso ieri, domenica, nell’ambito di Tornei in piazza, manifestazione promossa da I bagai di binari, insieme all’associazione di Brugherio Tutto tornei e all’Amministrazione comunale di Cernusco, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Agaph.

Partner dell’evento, disputato al chiuso, nella palestrina, a causa del tempo incerto, il Comitato Paralimpico e Decathlon Osnago con quest’ultimo che ha fornito trofei per i primi classificati e premi per i tre classificati di ogni competizione.

A vincere il torneo dei freccette, dopo un agguerrito girone di qualificazione, Lorenzo Biella; secondo Paolo Schiesaro e terzo Matteo Biella. A premiare Roberto Fili presidente di Tutto Tornei sport e il consigliere al Tempo libero di Cernusco Monica Vanoli.

Per quanto concerne il ping pong, gestito da Fabrizio Gargantini di Cernusco con sfide su due campi e due gironi, il podio è stato formato da Gennaro Belfiore, secondo Tommaso Ravasio e terzo Claudio Maggioni. A premiare, oltre a Gargantini, Carlo Airoldi dell’associazione Agaph asd.

Per il torneo di calcetto balilla infine si sono sfidate, suddivise in tre gironi, 19 coppie, alcune delle quali provenienti da diverse parti della Lombardia, come Cremona, Pavia, Bergamo e Milano. Ad aggiudicarsi il torneo la coppia composta da Pedro Tancredi e Massimino Mazoli, secondi Arturo Tironi e Giacomo Moretti e medaglia di bronzo per Stefano Bonuomo e Antonello Cicciardello.

A premiare, Giovanni Mandelli consigliere incaricato allo Sport di Cernusco e Martina Cereda, vicepresidente dei bagai. L’evento verrà riproposto per il 2024 con alcune novità.