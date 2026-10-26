Cernusco, gli Alpini verso i 90 anni: un calendario per la memoria e la solidarietà

Il calendario 2027 dedicato agli alpini di Cernusco Lombardone

Le penne nere festeggeranno il prossimo anno 90 anni di presenza sul territorio

CERNUSCO LOMBARDONE – Novant’anni di storia, di servizio alla comunità e di impegno associativo raccontati attraverso le immagini. È dedicato al traguardo che le penne nere di Cernusco Lombardone raggiungeranno nel 2027 il calendario “Scatti di storia: 90 anni di Alpini”, presentato sabato 24 ottobre alla Casa dell’Arte e della Cultura. Un progetto che unisce memoria e solidarietà, visto che il ricavato della vendita andrà al Wamba Hospital in Kenya, dove opera padre Alessandro Nava.

Nato nel 1937, il gruppo si prepara a celebrare un anniversario importante: ripercorrendo attraverso fotografie e testimonianze decenni di presenza nella vita del paese, il calendario rappresenta così non soltanto un omaggio alla storia degli Alpini, ma anche un’occasione per rinnovare il legame con il territorio e con le tante realtà che ne condividono i valori.

Alla presentazione è intervenuto il capogruppo Davide Spada, che ha illustrato il significato dell’iniziativa e il percorso verso le celebrazioni del prossimo anno: “Novant’anni non sono solo un numero. Sono generazioni di penne nere che si sono succedute con lo stesso spirito di servizio, di fratellanza e di amore per la nostra comunità e per l’Italia”.

La realizzazione dell’almanacco è stata possibile grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto la grafica Marina Ravot e Monica Vanoli, Dario Vanoli, Raffaella Marini, Davide Spada, Emanuele Consonni, Silvana Ferrario, Martina Cereda e Fausto Panzeri. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Tipolitografia Dell’Orto di Cernusco, che si è occupata della stampa e della rilegatura, e a Factoryspa, partner dell’iniziativa. Il calendario ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Lecco e dei Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Osnago e Verderio.

La solidarietà al centro dell’iniziativa

Come avviene ogni anno, il ricavato dell’iniziativa culturale sarà destinato a un progetto missionario. Per il 2027 la scelta è ricaduta sul Wamba Hospital, in Kenya, dove padre Alessandro Nava continua a prestare servizio a favore delle popolazioni locali.

Proprio al missionario è stato dedicato uno dei momenti più significativi della presentazione. Dopo la lettura della lettera inviata agli organizzatori, i presenti hanno assistito a un videomessaggio registrato in Kenya, nel quale padre Nava ha ringraziato volontari e benefattori per il sostegno ricevuto. Nella sua testimonianza ha raccontato una realtà segnata dalla siccità, dalle difficoltà quotidiane e dai problemi di sicurezza che interessano il territorio, senza rinunciare a trasmettere un messaggio di fiducia.

Una rete di collaborazioni sul territorio

La presentazione è stata anche l’occasione per ricordare il valore della collaborazione tra associazioni, amministrazioni e volontari. Ad aprire l’incontro sono stati Emanuele Pirivano, per Effeotto, e Dario Vanoli, che ha sintetizzato lo spirito delle iniziative promosse da I bagai di binari e Dentro&Fuori con tre parole: «Noi, con e per». Un’espressione che richiama il lavoro condiviso e la volontà di mettere le proprie energie al servizio degli altri.

Nel corso dell’anno sono state numerose le collaborazioni con le realtà locali, tra cui Polisportiva, Auser, Fabio Sassi, Effeotto, FareSalute, Agaph, Vo.Ce, Corpo musicale A. Pirovano, Antisopore, i gruppi Alpini di Cernusco e Osnago, Soroptimist, I Falchi, il Cav di Novate e Il Granaio.

Alla cerimonia hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e il vicesindaco di Lomagna Lino Lalli.

Il pomeriggio è stato impreziosito dall’accompagnamento musicale della banda Pirovano, che ha eseguito l’Inno di Mameli, l’Inno degli Alpini, Il Piave e Sul cappello. Spazio anche alla tradizionale premiazione della cartolina dell’anno e alla lettura di una poesia dedicata alle penne nere, pubblicata sul calendario.

In chiusura, Dentro&Fuori, che si avvicina ai 21 anni di attività, ha presentato la nuova app della testata, pensata per rendere più immediato l’accesso alle notizie e agli appuntamenti del territorio.