Cernusco, gli studenti delle scuole medie in visita in Regione

La visita a Palazzo Pirelli si è tenuta ieri mattina, mercoledì

Gli studenti hanno potuto simulare una votazione in aula, partecipando a una discussione sull’approvazione di una legge regionale

CERNUSCO LOMBARDONE – Hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali, per apprendere i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, cogliendo anche l’opportunità di simulare le modalità di voto elettronico e prendere parte a una discussione sull’approvazione di una legge regionale. Gita in Regione ieri mattina, mercoledì, per quarantacinque studenti della scuola secondaria di primo grado Verga dell’istituto comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa” che, accolti dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, hanno potuto visitare l’aula consiliare di Palazzo Pirelli.

Accompagnati dai loro docenti, dal sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e dall’Assessore Antonio De Luca hanno partecipato a un’attività formativa e guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno potuto sperimentare come funziona una discussione in aula.

“L’incontro ha permesso così agli studenti di entrare in contatto con le dinamiche istituzionali e di vivere in prima persona un’esperienza di partecipazione civica, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e attivi – dichiara soddisfatto il sottosegretario Piazza -. La visita ha rappresentato un’importante e utile occasione di formazione civica, sensibilizzando e stimolando i giovani a riflettere sul valore della partecipazione alla vita pubblica e sull’importanza delle istituzioni, fornendo loro gli strumenti per comprendere meglio la realtà politica e sociale in cui vivono”.