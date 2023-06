Cernusco, grande successo per la Notte bianca

In tantissimi sabato sera a Cernusco per la Notte Bianca

L’iniziativa ha colto nel segno proponendo un ricco menù di iniziative

CERNUSCO – Musica, bancarelle, eventi e tanta solidarietà in una Notte bianca in cui non è mancato neppure lo sport con il passaggio, emozionante e applaudito, degli atleti della Monza – Resegone.

Grandissimo successo sabato sera per la serata promossa dall’amministrazione comunale insieme a diverse realtà del territorio. A partire dalle 19, il centro e diverse vie del paese si sono animate con spettacoli dal vivo, animazioni, punti ristoro, musica e giochi per i più piccolini. Non sono mancate proposte culturali, i truck food e la cucina degli alpini e dell’oratorio.

Più che soddisfatto il sindaco Gennaro Toto: “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, le associazioni cernuschesi, i commercianti, le forze dell’ordine e i soccorsi, i volontari, la consigliera Monica Vanoli che ha curato la macchina organizzativa ma soprattutto tutte le persone a cui è dedicato questo momento di convivialitá, festa e divertimento”.