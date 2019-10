Cernusco, I bagai di binari cercano sede: l’appello alle persone di buon cuore

Attiva da 10 anni in paese, l’associazione ha bisogno di una sede da usare per gli incontri e come deposito

Cogliati: “Finora sono risultate vane le richieste alle istituzioni. Speriamo in qualche persona di buon cuore”

CERNUSCO – L’associazione I bagai di binari cerca… casa e lancia un appello a tutte le persone e le istituzioni di buon cuore. Attiva da 10 anni a questa parte a favore del territorio e nel volontariato, il sodalizio si trova ora nella necessità di avere una sede dove poter incontrare i soci e gli interessati e utilizzare anche come deposito per il materiale.

“Al momento attuale abbiamo gli scatoloni accatastati nel salone di casa e due garage al limite dell’accessibilità – fa sapere il presidente del sodalizio Nadia Cogliati -. Purtroppo fino a oggi sono risultati vani i molteplici tentativi presso i Comuni, le istituzioni e privati che hanno locali dismessi in centro Cernusco o in zona. In questi ultimi due anni avevo a disposizione come deposito la casa dei miei genitori e la mia prima abitazione a Osnago. Ma con quest’estate, avendo venduto entrambi, non abbiamo più spazi; la nostra casa e i due garage sono stracolmi e il materiale è parecchio, creando alle nostre famiglie non pochi disagi. Va anche tenuto conto che in via Stoppani 19, dove abito, ha sede anche l’associazione Dentro&Fuori; credo che sia arrivato il momento che almeno per I bagai di binari si faccia qualcosa di concreto”.

Da qui l’appello: “Richiediamo pubblicamente alle istituzioni di trovare una soluzione e anche ai proprietari dei negozi chiusi di via Lecco, via Monza e vie limitrofe se possono ospitarci fino a quando il negozio venga venduto o affittato, venendo incontro alle spese vive. Spero nel loro buon cuore e nella loro sensibilità”.

Chi potesse aiutare I bagai di binari o volesse entrare a far parte dell’associazione per organizzare eventi e sostenere progetti benefici può scrivere a ibagaidibinari@libero.it.