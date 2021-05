L’edificio, di proprietà privata, è oggetto di un intervento di ristrutturazione

“L’area va messa subito in sicurezza. E’ una zona ad alto traffico di studenti e pendolari verso la stazione”

CERNUSCO – Tegole sparse su un tetto con un conseguente problema di sicurezza. E’ quanto denuncia il gruppo di opposizione Identità e Futuro Nostro Cernusco chiedendo al sindaco Giovanna De Capitani e al comandante della Polizia locale di attivarsi al più presto per mettere ai sicurezza l’area intorno allo stabile dove è in corso un intervento di ristrutturazione da parte del privato.

“Ci troviamo a segnalare la scarsa sicurezza nei cantieri con la presenza di tegole sul tetto che sono come una spada di Damocle per chi si trova a camminare lì sotto” puntualizza il capogruppo Gennaro Toto, sottolineando come l’edificio si trovi vicino alla stazione ferroviaria e al camminamento pedonale che dal parcheggio porta proprio in stazione. “Speriamo che qualcuno intervenga al più presto per mettere in sicurezza la situazione” conclude Toto.