Cernusco, il 25 aprile con le letture di Piccoli Idilli e Punto Rosso

L’iniziativa è stata promossa in occasione del 25 aprile

Filippo Ughi ha proposto una serie di letture dal titolo “Tu non sai le colline”

CERNUSCO – Pasolini, Pavese e Levi per parlare di Resistenza. Emozioni e applausi ieri, lunedì 25 aprile, per “Tu non sai le colline”, lettura di poesie sulla Liberazione a cura dell’artista Filippo Ughi accompagnato dal musicista Marco Pagani.

L’iniziativa è stata presentata alle 12 nella chiesina di Santa Caterina alla presenza dell’assessore alla Cultura Pietro Santoro e di Liliana Rota, referente dell’associazione Punto Rosso che ha organizzato l’evento con Piccoli Idiĺli ed il patrocinio del Comune di Cernusco.

Lo spettacolo è stato riproposto alle 16 facendo registrare un tutto esaurito.