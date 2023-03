Cernusco: il campione Collavati per il 20° del Gs San Luigi

Appuntamento il 14 aprile con il campione del mondo di Spagna 1982

L’incontro, aperto a tutti i gruppi sportivi, fornirà l’occasione per festeggiare i primi 20 anni del Gs San Luigi

CERNUSCO – Un pomeriggio con Fulvio Collovati, campione del mondo ai mondiali di Spagna 1982. E’ quanto organizza l’amministrazione comunale per il 14 aprile in un incontro tra il campione della mitica nazionale guidata da Enzo Bearzot e le associazioni sportive del territorio. L’appuntamento è in agenda alle 16 al cineteatro San Luigi.

L’iniziativa è promossa anche per festeggiare i rimi 20 anni di attività del gruppo sportivo San Luigi con un compleanno da veri… campioni.