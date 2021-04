Cernusco, il Comune si tinge di blu per la giornata di consapevolezza dell’autismo

“La nostra non sarà solo un’adesione di facciata: biblioteca e scuola sono a fianco di chi ha disturbi autistici”

L’autismo, definito la disabilità invisibile, colpisce 600mila persone in Italia

CERNUSCO – La facciata del Municipio illuminata con la luce blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. L’amministrazione comunale cernuschese ha deciso di celebrare la ricorrenza fissata per domani, 2 aprile, e istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

La “disabilità invisibile”, come la definisce il presidente dell’Anffas, Roberto Speziale, colpisce circa 600mila persone in tutta Italia e un bambino ogni 77 nella fascia d’età tra i 7 e i 9 anni. Nel mondo, si stima che le persone con disturbi dello spettro autistico siano oltre 60 milioni, pari a un bambino ogni 56 nati.

Nel mondo si accenderanno milioni di luci blu su monumenti, municipi, scuole per manifestare la vicinanza e il sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie.

“A Cernusco sarà illuminato di blu un lato del Municipio, e non sarà solo una questione di facciata: la nostra Biblioteca Comunale possiede un buon patrimonio di testi in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), la nostra Scuola accoglie alunni con sindrome dello spettro autistico e, finché è stato organizzato sul territorio, il nostro Comune ha ospitato un Centro Estivo destinato in particolare a ragazzi autistici – spiegano il sindaco Giovanna De Capitani e l’assessore ai Servizi sociali Elisabetta Carta – . Grazie a tutti gli educatori, insegnanti e personale scolastico che operano a fianco delle famiglie per creare consapevolezza e opportunità di relazione agli alunni colpiti da questa sindrome”.